Incendio en empresa de accesorios de baños en Santo Domingo Este sigue activo tras casi 24 horas

Bomberos realizan labores de enfriamiento y control del incendio a través de uno de los agujeros abiertos en las paredes del almacén afectado en el sector Alma Rosa II, municipio Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Pese a casi 24 horas de labores ininterrumpidas, los bomberos aún no han logrado extinguir por completo el incendio que se originó la tarde del jueves en la empresa de accesorios de baños Badeco Dominicana, ubicada en el sector Alma Rosa II, municipio Santo Domingo Este.

En el establecimiento, situado en la calle Presidente Vásquez esquina calle Altagracia Sepúlveda, se almacenan inodoros, espejos, lavamanos y materiales para la adecuación de baños, bañeras y sanitarios.

El Cuerpo de Bomberos desplegó varias unidades en distintos puntos de la zona para las labores de control del siniestro.

Para facilitar los trabajos, fue necesario abrir orificios en algunas de las paredes localizadas en la parte delantera y trasera del local, con el fin de controlar el fuego.

El general Roberto Santos Méndez, del Cuerpo de Bomberos, explicó que la zona del siniestro ya se encuentra controlada, pero que todavía no ha sido sofocado en su totalidad.

"En la parte frontal entramos en la fase de remoción de escombros; en la parte trasera aún nos falta un poco más para tener la estructura fría y poder acceder”, declaró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/whatsapp-image-2026-05-01-at-124434-pm-ea24bc90.jpeg Bomberos trabajan en las labores de control del incendio mientras permanecen próximos los tanques de gas desplazados de la zona como medida preventiva en Alma Rosa II, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

De igual modo, fueron desplazados tanques de gas que se encontraban cerca del lugar, pero el coronel indicó que estos no representaban ningún peligro.

"Aparte de que están vacíos, no se le ha dado ningún uso", agregó Méndez.

Residentes afectados

Los residentes del residencial Ana María I, fueron evacuados la noche del jueves debido a que este se encuentra justo al lado del almacén afectado.

Vecinos cercanos al lugar explicaron que el siniestro se registró alrededor de la 1:00 de la tarde. Al mismo tiempo que manifestaron sentir temor debido a que el almacén se encuentra justo al lado de una planta de gas.

Francisco Romero, residente del residencial Estefani I, expresó: “Todo el sector está afectado por ese humo tóxico”.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/whatsapp-image-2026-05-01-at-124435-pm-57ec651e.jpeg Residentes de los edificios cercanos permanecen atentos mientras continúan las labores de los bomberos por el incendio registrado en un almacén de accesorios de baño en Alma Rosa II, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

De su lado, el coronel Alberto Santa, encargado de operaciones de los bomberos, indicó que por el momento no se han registrado heridos en el lugar y señaló que solicitaron una retroexcavadora para facilitar las labores de remoción de material, mientras continúan los esfuerzos para extinguir por completo el incendio.