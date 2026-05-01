El CEO de Ferries del Caribe sobrevive a accidente aéreo en La Romana
González califica el suceso como un milagro, dado que ambos ocupantes lograron salir sin lesiones
El empresario Néstor González, CEO y propietario de Ferries del Caribe, resultó ileso luego de que la aeronave en la que viajaba sufriera un accidente poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Las Américas, en la provincia Santo Domingo.
González viajaba junto a su piloto, Alexander Santiago, cuando el avión se precipitó en las inmediaciones de Cumayasa, en la zona de La Caleta, provincia La Romana. A pesar del impacto, ambos ocupantes lograron salir sin lesiones, en un hecho que el propio entorno del empresario ha calificado como "milagroso".
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- De acuerdo con un comunicado oficial, González se encuentra en excelente estado de salud y ya está reunido con sus familiares, agradecido por lo que considera una nueva oportunidad de vida.
Reacciones y agradecimientos tras el incidente
Tras el incidente, González expresó su gratitud a las personas que manifestaron preocupación, así como a la Fuerza Aérea Dominicana por su apoyo inmediato.
- Del mismo modo, reconoció la colaboración de allegados y de la empresa Central Romana durante la situación.
El ejecutivo aseguró que continuará adelante con mayor fortaleza tras lo ocurrido. Mientras tanto, se espera que las autoridades investiguen las causas del accidente.