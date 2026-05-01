Le aplican cerca de 100 puntos a niña atacada por otra menor en Santiago
La víctima requirió cerca de 100 puntos de sutura para cerrar las lesiones
Una niña de 10 años resultó con varias heridas tras ser atacada con un casco de botella por otra menor, de 12, en un hecho ocurrido en el sector La Ceibita, en la zona sur de la provincia Santiago.
De acuerdo con el informe clínico, los especialistas debieron aplicarle cerca de 100 puntos de sutura a la víctima para cerrar las lesiones provocadas durante la agresión.
Tras el incidente, representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) se presentaron en el lugar e intervinieron en el caso, procediendo a tomar bajo su protección a la presunta agresora y a otra niña con la que residía en la vivienda de una de sus abuelas.
Caso bajo investigación
El caso es investigado por la Procuraduría Fiscal para Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, entidad encargada de esclarecer las circunstancias en que se produjo.
- Vecinos indicaron que el incidente ocurrió luego de que la víctima reclamará a la agresora sobre el presunto robo de unos lápices de colores.
Por disposiciones legales, las autoridades mantienen en reserva las identidades de las menores involucradas.
El suceso ha generado consternación entre los residentes de La Ceibita, quienes manifestaron preocupación por lo ocurrido.