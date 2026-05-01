República Dominicana registró 22 feminicidios en primer trimestre 2026

Durante el período enero-marzo de 2026, en República Dominicana se registraron 22 feminicidios, según el más reciente informe de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público.

Los casos estuvieron focalizados principalmente en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, que concentraron cerca del 41 % de los hechos.

Distribución geográfica y temporal de los feminicidios

El Distrito Nacional reportó cinco feminicidios, mientras que Santo Domingo registró cuatro. También se notificaron dos víctimas en las provincias de San Cristóbal, La Altagracia y San Pedro de Macorís, respectivamente.

Mientras que, en Santiago, Duarte, Espaillat, Dajabón, El Seibo, San José de Ocoa y Sánchez Ramírez se registró un caso por provincia. El resto del territorio nacional no reportó incidencias durante el período analizado.

Uno de los datos más relevantes del informe indica que 19 de las 22 víctimas de feminicidios no habían reportado a sus agresores, frente a tres que sí dieron parte a las autoridades.

Mayor incidencia en febrero

En cuanto a la distribución temporal, febrero fue el mes con más casos, con 9 feminicidios, seguido de marzo con 7 y enero con 6, lo que refleja una tendencia irregular, pero sostenida durante el trimestre.

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Perfil de víctimas, agresores y patrones de violencia

El informe detalla que 21 de las víctimas eran de nacionalidad dominicana, mientras que una era haitiana. En el caso de los agresores, predomina el trabajo independiente como ocupación, mientras que la mayoría de las víctimas se dedicaban a los quehaceres del hogar.

Además, el 54.55 % de los victimarios se encontraba bajo arresto al momento del levantamiento de la información, lo que refleja la respuesta del sistema de justicia ante estos hechos.

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Jóvenes concentran la mayoría de los casos

El análisis por edad muestra que el grupo de 18 a 35 años es el más afectado, tanto en víctimas (16 de 22) como en victimarios (11 de 22). Esto confirma que la violencia feminicida ocurre principalmente en adultos jóvenes y personas en edad productiva.

Parejas y exparejas, principal vínculo de violencia

En cuanto a la relación entre víctima y agresor, 12 casos fueron cometidos por la pareja actual y 8 por exparejas. Este patrón reafirma que la violencia feminicida se concentra en relaciones íntimas, donde persisten dinámicas de control y conflicto.

Ocurrencia y patrones del hecho

El informe también detalla que la mayoría de los casos ocurre en horas de la tarde y primeras horas de la noche, especialmente entre las 12:00 y 6:00 de la tarde, mientras que la madrugada registra menos incidencias.

Asimismo, el domingo es el día con mayor número de feminicidios, con 10 casos registrados, lo que lo convierte en el día de mayor concentración del fenómeno durante la semana.

Armas blancas y de fuego predominan

En cuanto a los métodos utilizados, el informe señala que las armas blancas y de fuego son los principales instrumentos empleados en los feminicidios, mientras que otros métodos aparecen con menor frecuencia.

El documento concluye que estos datos refuerzan la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, protección y respuesta temprana ante la violencia de género en República Dominicana, especialmente en los entornos de pareja y expareja, donde se concentra la mayor parte de los casos.