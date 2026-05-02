Dos hombres murieron la tarde de este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica el municipio de Jarabacoa con la ciudad de La Vega, específicamente en el tramo conocido como El Puerto.

Las víctimas fueron identificadas como Aironny Tavera Rosario, quien conducía el vehículo, y José Gregorio Mena, ambos oriundos de la provincia La Vega.

De acuerdo con informaciones preliminares, los fallecidos se dedicaban a la mecánica de vehículos.

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El accidente se registró en la carretera Federico Basilis, una vía que se encuentra en proceso de construcción y ampliación desde hace más de cinco años.

Accidentes frecuentes en la carretera

En ese tramo, específicamente en la zona de El Puerto, se han reportado múltiples accidentes de tránsito durante el período de intervención de la carretera.

Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El caso del accidente en la carretera Jarabacoa–La Vega se suma a otros eventos registrados en esa vía, mientras continúan los trabajos de construcción.