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VIDEO | Accidente deja dos muertos en tramo de carretera en Jarabacoa

Víctimas eran mecánicos oriundos de La Vega

    Dos hombres murieron la tarde de este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica el municipio de Jarabacoa con la ciudad de La Vega, específicamente en el tramo conocido como El Puerto.

    Las víctimas fueron identificadas como Aironny Tavera Rosario, quien conducía el vehículo, y José Gregorio Mena, ambos oriundos de la provincia La Vega.

    De acuerdo con informaciones preliminares, los fallecidos se dedicaban a la mecánica de vehículos.

    El accidente se registró en la carretera Federico Basilis, una vía que se encuentra en proceso de construcción y ampliación desde hace más de cinco años.

    Accidentes frecuentes en la carretera

    En ese tramo, específicamente en la zona de El Puerto, se han reportado múltiples accidentes de tránsito durante el período de intervención de la carretera.

    Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

    • El caso del accidente en la carretera JarabacoaLa Vega se suma a otros eventos registrados en esa vía, mientras continúan los trabajos de construcción. 
    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.