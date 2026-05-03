Tres policías y un capitán del Ejército resultaron heridos en protesta contra minería en San Juan

Las autoridades investigan si estos hechos fueron provocados por personas infiltradas en la manifestación. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este domingo que tres agentes policiales —incluyendo dos mujeres— y un capitán del Ejército de la República Dominicana (ERD) resultaron heridos, tras ser agredidos durante una manifestación en contra de la explotación de la mina de oro Los Romeros, en San Juan.

La institución indicó en una nota de prensa que la jornada inició y se desarrollaba de manera pacífica; sin embargo, en su fase final, un grupo de individuos —actualmente en proceso de identificación— lanzó piedras contra el personal de seguridad apostado en la zona, especialmente mujeres policías, para preservar el orden público.

Señala que entre los heridos figuran dos mujeres policías, un agente y un capitán del Ejército.

"Las agresiones contra los agentes se produjeron sin que existiera ninguna razón, motivo ni circunstancia", dice la Policía.

Posibles infiltraciones

Las autoridades investigan si estos hechos fueron provocados por personas infiltradas en la manifestación.

La Policía Nacional precisó que durante el incidente no se utilizaron armas de fuego. Dijo que las unidades actuantes emplearon gases lacrimógenos y chorros de agua con el objetivo de dispersar a los agresores y evitar que continuaran los actos violentos.

Asimismo, destaca que se reportaron daños materiales, incluyendo la rotura de los cristales de una unidad policial apostada en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, lugar donde se desarrollaba la protesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/33411664-6b9e-4457-8e48-d4ba0887f503-e5fe51be.jpg Unidad de la Policía que resultó con el cristal delantero roto durante la manifestación. (FUENTE EXTERNA)

La institución del orden indicó que había desplegado refuerzos preventivos en la zona, con el propósito de garantizar la seguridad de los manifestantes y prevenir alteraciones del orden público.

Las autoridades reiteraron que se mantienen las investigaciones en curso para identificar y someter a los responsables de estos hechos.

Fase de exploración De acuerdo a la empresa canadiense GoldQueste, se está en la fase de exploración de la zona de Romero para determinar si es factible la explotación minera de la zona. El Gobierno ha aclarado que el permiso otorgado a la minera solo ha sido de exploración y no de explotación y que hay que esperar los resultados de los estudios que se realizan.