Juego de dominó termina en tragedia: hombre mata a otro en La Vega

Representación de casquillos de balas en la escena de un hecho. ( FUENTE EXTERNA )

Un juego de dominó tuvo un desenlace mortal la tarde de ayer en el sector Río Seco, distrito municipal de Cutupú, donde un hombre perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala en medio de una discusión con otro participante.

La víctima fue identificada como José Rafael Suárez Ángeles, quien falleció mientras recibía atenciones médicas, de acuerdo con el informe preliminar ofrecido por la Policía Nacional.

Según versiones recabadas en el lugar, el hecho se produjo cuando Suárez Ángeles compartía en un juego de dominó y consumía bebidas alcohólicas con otro hombre, con quien habría sostenido una acalorada discusión que derivó en el ataque a tiros.

Buscan al autor

Como resultado de las investigaciones iniciales, las autoridades identificaron al presunto autor del hecho, como Luis Miguel Suriel Alberto, quien emprendió la huida tras cometer el hecho y es activamente buscado para ser puesto a disposición de la justicia.

La Policía Científica levantó evidencias en la escena, las cuales forman parte del proceso investigativo en curso.

Un conocido de ambos involucrados describió la situación como un conflicto entre allegados. "Era una discusión entre amigos, algo que comenzó compartiendo de manera normal y terminó en tragedia", expresó.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en fase de investigación y mediante un comunicado manifestó su interés de esclarecer lo ocurrido y someter al responsable ante los tribunales.

El hecho ha generado consternación en la comunidad de Río Seco, donde la víctima era conocida como "el Rubio".