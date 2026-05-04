Hombre muere tras ingerir sustancia frente al Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana

El hombre ingirió el insecticida en presencia de varias personas. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 40 años murió envenenado la mañana del pasado viernes 1 de mayo frente al Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

La información fue ofrecida por el Ministerio Público, que lo identificó como Franklin Roa García, de nacionalidad dominicana, soltero y quien se desempeñaba como motoconchista. La institución dijo que abrió una investigación.

Según el órgano persecutor, la causa de muerte del hombre, residente en la sección El Coco, municipio Juan de Herrera, en San Juan, fue envenenamiento "por ingestión de un insecticida de amplio espectro".

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Indicó que, de acuerdo con informaciones preliminares, Roa García habría ingerido voluntariamente dicha sustancia en presencia de varias personas.

Autoridades investigan

El Ministerio Público indicó que, durante el procesamiento de la escena, las autoridades recolectaron diversas evidencias, entre ellas un envase plástico, tipo botella de refresco, con residuos de la sustancia tóxica.

Además, detalló que fue levantada una funda plástica negra que contenía un sobre identificado con la marca comercial del insecticida, así como una gorra negra con diseño blanco y un teléfono celular.

En la escena también se levantó una cartera con documentos personales y la suma de 16,500 pesos en efectivo y monedas por un valor de 45 pesos.

El cadáver de Roa García fue levantado la mañana del viernes por un equipo integrado por el fiscal Francis Bidó Matos y la aspirante a fiscalizadora Karen Peña, acompañados por el médico legista Creucia Encarnación y miembros de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen de la Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional.

El Ministerio Público indicó que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.