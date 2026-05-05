Matan vigilante en asalto a farmacia y la Policía abate al presunto responsable horas después en SDE
A Guillermo de la Cruz, alias "El Gacho" les fueron ocupadas una motocicleta y el arma de fuego utilizada contra los agentes actuantes
Un vigilante de 71 años murió tras ser herido de bala en medio de un asalto a una farmacia ubicada en la autopista San Isidro, en Santo Domingo Este, hecho ocurrido la tarde del lunes 4 de mayo.
La víctima fue identificada como Leonidas Morillo Contreras, quien se desempeñaba como seguridad privado del establecimiento. De acuerdo con el informe preliminar, el hombre recibió un disparo en el cuello cuando un individuo perpetraba el asalto, despojándolo además de su arma de reglamento.
El hecho se registró poco antes de las 4:00 de la tarde en la farmacia VIP, generando consternación entre residentes y comerciantes de la zona.
Según las autoridades, el agresor huyó del lugar tras cometer el crimen, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).
Ultiman al supuesto asaltante
Horas más tarde, la Policía Nacional informó que el presunto autor del asalto fue localizado y resultó muerto durante un supuesto enfrentamiento con una patrulla que le daba seguimiento.
Se trata de Guillermo de la Cruz, alias "el Gacho", de 28 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Darío Contreras, tras sufrir múltiples heridas de bala.
El informe policial indica que el sospechoso fue ubicado en la calle Palmeras Orientales, donde, al notar la presencia de los agentes, habría disparado contra la patrulla, originándose el intercambio de disparos.
En la escena fueron ocupados un arma de fuego, casquillos calibre 9 milímetros, un casco protector y la motocicleta en la que se desplazaba.
Historial delictivo y evidencias incautadas
Las investigaciones señalan a Guillermo de la Cruz como el presunto responsable de la muerte del vigilante, así como de otros hechos delictivos recientes, incluyendo el asalto a una mujer de 60 años, despojada de un teléfono celular a punta de pistola en el sector Los Tres Ojos, el pasado 2 de mayo.
Al ser depurado en los archivos policiales, De la Cruz figura con antecedentes por robo, registrado en el año 2022.