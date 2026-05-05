×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
mata hombre a palos
mata hombre a palos

Matan un hombre a palos tras presunto robo de una cartera en Verón

El presunto agresor, conocido como 'Verbo', se encuentra prófugo tras el incidente

    Expandir imagen
    Matan un hombre a palos tras presunto robo de una cartera en Verón
    El cadáver fue enviado, junto al objeto ocupado, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Pedro de Macorís. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre murió este lunes a consecuencia de múltiples golpes en la cabeza, luego de que presuntamente le sustrajera una cartera a otro individuo, quien lo habría atacado con un palo hasta provocarle la muerte, en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

    La víctima fue identificada como Josnel Vitor, de 20 años de edad y de nacionalidad haitiana, quien falleció a causa de trauma craneal severo y hemorragia intracraneal, de acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver emitida por la médico legista actuante.

    De acuerdo con versiones de moradores, el hecho se originó cuando el hoy occiso habría despojado de una cartera a un hombre solo identificado por el apodo "Verbo", también de nacionalidad haitiana, quien sin mediar palabras, lo golpeó repetidamente con un palo, ocasionándole las heridas que posteriormente le causaron la muerte.

    Detalles del incidente

    El informe indica que el herido fue trasladado al hospital municipal de la localidad, donde llegó sin signos vitales.

    • Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes, quienes realizaron el levantamiento del caso.

    Posteriormente, se trasladaron al semáforo del cruce de Cabeza de Toro, donde ocurrió la agresión.

    Encontraron el palo

    En la escena fue colectado un palo de aproximadamente 30 pulgadas de largo, presuntamente utilizado como arma homicida. No se localizaron cámaras de vigilancia en el área.

    Acciones de las autoridades

    El cadáver fue enviado, junto al objeto ocupado, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Pedro de Macorís, para los fines legales correspondientes.

    • En tanto, las autoridades activaron la localización del presunto agresor, quien tras cometer el hecho emprendió la huida y se encuentra prófugo.
    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.