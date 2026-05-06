Comunitarios rescatan recién nacida abandonada dentro de una funda plástica en Jarabacoa

Funda en que estaba la bebé. ( FUENTE EXTERNA )

Una bebé recién nacida fue rescatada con vida tras ser hallada abandonada dentro de una funda plástica en el paraje La Pocilga, ubicado en el tramo de la carretera que comunica los municipios de Jarabacoa y Constanza, provincia La Vega.

Según las indicaciones preliminares, el hallazgo fue realizado por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron la situación al escuchar el llanto de la infante.

Se informó que, al acercarse al lugar, descubrieron a la recién nacida tirada en el suelo dentro de la funda plástica.

La bebé fue trasladada al hospital municipal Octavia Gautier de Vidal, en Jarabacoa, donde recibe asistencia médica.

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Los médicos que la atendieron informaron que la recién nacida permanece bajo observación médica.

Investigación en curso

Las autoridades investigan para identificar a los familiares de la niña y establecer las circunstancias en las que fue abandonada.