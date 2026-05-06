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cuerpo recuperado La Romana
cuerpo recuperado La Romana

La Defensa Civil recupera cuerpo de una mujer reportada como desaparecida en La Romana

Las autoridades competentes aún no han identificado a la víctima, mientras la investigación sobre su desaparición continúa abierta

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
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La Defensa Civil recupera cuerpo de una mujer reportada como desaparecida en La Romana
Miembros de la Defensa Civil en labores de rescate. (FUENTE EXTERNA)

La Defensa Civil informó este martes que fue recuperado el cuerpo sin vida de una mujer que había sido reportada como desaparecida días atrás en la provincia La Romana.

De acuerdo con el informe oficial, el hallazgo se produjo tras un operativo encabezado por la Unidad de Búsqueda y Rescate, que durante varios días llevó a cabo intensas jornadas de rastreo en coordinación con otras autoridades competentes.

  • Las autoridades competentes no han revelado el nombre de la hoy occisa ni en cuáles circunstancias falleció.

Las labores de localización incluyeron recorridos en zonas estratégicas, donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la mujer, poniendo fin a la búsqueda que mantenía en vilo a familiares y comunitarios.

Estado actual de la investigación

La institución expresó su solidaridad con los familiares y allegados de la fallecida, destacando el difícil momento que atraviesan ante esta pérdida.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades policiales.

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.