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Feminicidio
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Sargento de la Policía ultima a su pareja a tiros en el sector Barrio Nuevo

La mujer fue ultimada a tiros por Railin de la Rosa Moquete

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    Sargento de la Policía ultima a su pareja a tiros en el sector Barrio Nuevo

    Un feminicidio se registró la madrugada de este miércoles cuando un sargento de la Policía Nacional ultimó a su pareja, en el sector Barrio Nuevo, a la altura del kilómetro 13 de la carretera Sánchez.

    La víctima es Yésica Álvarez, quien fue ejecutada a tiros por Railin de la Rosa Moquete.

    Tras el hecho, el uniformado fue apresado por las autoridades.

    De acuerdo con informaciones preliminares, el sargento habría disparado en dos ocasiones contra Yésica, provocándole la muerte.

    Las autoridades se encuentran investigando.

    Según el más reciente informe de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público, durante el primer trimestre del 2026 en el país se registraron 22 feminicidios.

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      Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con trayectoria en periódicos de la República Dominicana.