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Joven hiere a su madre con un arma de fabricación casera en Hato Mayor

El hecho ocurrió supuestamente de manera accidental, lo cual es investigado por las autoridades

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
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Joven hiere a su madre con un arma de fabricación casera en Hato Mayor
El joven fue arrestado por la Policía Nacional y puesto bajo disposición del Ministerio Público. (FUENTE EXTERNA)

Un joven hirió a su madre supuestamente de forma accidental con un arma de fabricación casera, en un hecho ocurrido en la provincia Hato Mayor, informó la Policía Nacional.

El joven fue apresado por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La mujer herida fue identificada como N. S., de 42 años, quien presentó, según diagnóstico médico, una herida de borde irregular con lesión ósea, muscular y venosa en el pie derecho.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente se registró en horas de la mañana del lunes 4 de mayo de 2026, en la residencia de la mujer, mientras su hijo, D. V. Santana, de 18 años, presuntamente manipulaba dos armas de fabricación casera, conocidas como "chilenas", que se encontraban guardadas en la vivienda.

Acciones de las autoridades tras el hecho

Las autoridades indicaron que el joven se disponía a trasladar las armas de un lugar a otro cuando, de manera accidental, se produjo el disparo que impactó a su madre.

  • Agentes policiales ocuparon las armas en la escena y procedieron con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.
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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.