Mujer resulta con lesiones graves tras ser atacada por otra con "ácido del diablo" en Santiago

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra la agresora. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer resultó con graves quemaduras luego de ser atacada con una sustancia corrosiva conocida como "ácido del diablo", en un hecho ocurrido en el ensanche Libertad, de la provincia Santiago.

La víctima, identificada como Abelina Rodríguez, sufrió heridas de consideración, principalmente en uno de sus brazos, tras ser presuntamente rociada con la sustancia por Eliani Pérez Rosario.

Por este caso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Pérez Rosario.

Según fue expuesto durante el conocimiento de la medida cautelar, la víctima resultó con secuelas permanentes.

La imputada fue enviada a cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.

El Ministerio Público profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la agresión.

Posibles secuelas permanentes

El abogado de la parte querellante, Francisco Rolando Cárdenas Aybar, afirmó que las lesiones provocadas por el químico son de alta gravedad.

Sostuvo que los médicos establecieron que las heridas podrían dejar marcas y daños permanentes en la afectada, debido al nivel corrosivo de la sustancia.