×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Secuestro en Alma Rosa
Secuestro en Alma Rosa

Joven fue secuestrada por un supuesto empleado de su padre; la Policía la rescata

El portavoz de la Policía, Diego Pesqueira, confirmó que los secuestradores exigían un rescate, aunque no se especificó el monto

La joven fue liberada sin que se realizara ningún pago

    Expandir imagen
    Joven fue secuestrada por un supuesto empleado de su padre; la Policía la rescata
    Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE / ARCHIVOS)

    La Policía Nacional informó este miércoles que fue rescatada en una zona boscosa de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, una joven que había sido secuestrada la madrugada del martes en el sector Alma Rosa II, en Santo Domingo Este, en un caso que aún se encuentra bajo investigación.

    La joven fue identificada como Edileny Mercedes Martínez Liliano, quien habría sido raptada presuntamente por un empleado de su padre, quien se dedica a la venta de carne en un mercado de la zona.

    Detalles confirmados del secuestro y rescate

    El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que los secuestradores exigían una suma de dinero no especificada a cambio de su liberación.

    • Llamaron al padre de la joven pidiendo un rescate. Yo no tengo el monto, porque no estoy autorizado a dar los detalles", indicó Pesqueira.
    "Nuestros agentes, al ser notificados, activan el protocolo para estos casos, que evidentemente no puedo yo dar a conocer. Esto permite identificar a los autores del hecho, apresarlos y rescatar a la joven en una zona boscosa."Diego PesqueiraVocero de la Policía Nacional
    • Pesqueira también precisó que la joven fue rescatada sin que se realizara pago alguno por su liberación.

    Acciones de la Policía Nacional y estado del caso

    “Es un caso que está en desarrollo”, agregó el portavoz, al tiempo que detalló que tres personas han sido detenidas como presuntos responsables del hecho, mientras que otras dos ya han sido identificadas por las autoridades.

    La Policía aseguró que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del secuestro y dar con todos los responsables.

    TEMAS -

       Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.