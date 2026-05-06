Joven fue secuestrada por un supuesto empleado de su padre; la Policía la rescata
El portavoz de la Policía, Diego Pesqueira, confirmó que los secuestradores exigían un rescate, aunque no se especificó el monto
La joven fue liberada sin que se realizara ningún pago
La Policía Nacional informó este miércoles que fue rescatada en una zona boscosa de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, una joven que había sido secuestrada la madrugada del martes en el sector Alma Rosa II, en Santo Domingo Este, en un caso que aún se encuentra bajo investigación.
La joven fue identificada como Edileny Mercedes Martínez Liliano, quien habría sido raptada presuntamente por un empleado de su padre, quien se dedica a la venta de carne en un mercado de la zona.
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Detalles confirmados del secuestro y rescate
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que los secuestradores exigían una suma de dinero no especificada a cambio de su liberación.
- “Llamaron al padre de la joven pidiendo un rescate. Yo no tengo el monto, porque no estoy autorizado a dar los detalles", indicó Pesqueira.
- Pesqueira también precisó que la joven fue rescatada sin que se realizara pago alguno por su liberación.
Acciones de la Policía Nacional y estado del caso
“Es un caso que está en desarrollo”, agregó el portavoz, al tiempo que detalló que tres personas han sido detenidas como presuntos responsables del hecho, mientras que otras dos ya han sido identificadas por las autoridades.
La Policía aseguró que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del secuestro y dar con todos los responsables.