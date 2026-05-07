Asaltan a madre mientras llevaba a su hija a una sala de tareas en Alma Rosa

Momento en que el morotista se acerca a la yipeta que conducía la mujer asaltada en Alma Rosa. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven denunció este jueves que fue asaltada por un hombre mientras llevaba a su hija a una sala de tareas en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este.

Según narró a Diario Libre, el hecho ocurrió alrededor de las 2:20 de la tarde de ayer, miércoles, cuando un hombre que llegó en una motocicleta se le acercó y la amenazó de muerte para quitarle una cadena y un guillo de oro, prendas que, según dijo, están valoradas en unos 300 mil pesos.

En un video de seguridad se puede ver el momento del asalto. La madre se acababa de desmontar de su vehículo y le entregó a su hija a una mujer del centro de tareas. En ese instante aparece el hombre con un casco puesto y le despoja de sus pertenencias.

"Como el hombre se desmontó de la motocicleta y se dirigía hacia mí, no pensé que se tratara de un ladrón, sino de un mototaxista de Uber que iba a buscar algo o a hacer una entrega", dijo.

La denunciante, quien prefirió hacer reserva de su nombre, explicó que el asaltante le advirtió en dos ocasiones que no gritara ni se moviera "si no quería que la matara".

Indicó que el robo ocurrió en cuestión de segundos y que el hombre huyó inmediatamente después de despojarla de las prendas.

El video también se observa cómo la joven de la sala de tareas, protege a la niña.

Levantamiento de cámaras de seguridad

La víctima señaló que el hecho quedó captado por cámaras de vigilancia, aunque en las imágenes no se distingue el rostro del asaltante ni la placa de la motocicleta.

Agregó que puso la denuncia ante la Policía Nacional, donde le informaron que realizarán el levantamiento de otras cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar al responsable.

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