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Disparos en Boca Chica
Disparos en Boca Chica

Lluvia de disparos en Boca Chica: un muerto, una herida colateral y 83 casquillos

Durante el ataque, Edili Mariano Tejeda, una mujer de 31 años, resultó herida por un proyectil que penetró su vivienda

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    Lluvia de disparos en Boca Chica: un muerto, una herida colateral y 83 casquillos
    Casquillos de balas durante la escena de un hecho. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre fue ultimado a tiros la noche del miércoles en el sector Monte Adentro, en el municipio Boca Chica, durante un ataque armado que además dejó herida de bala a una mujer que se encontraba dentro de su vivienda y nada tenía que ver con la balacera.

    La víctima mortal fue identificada como Fray José Alcántara Zapata y/o Fray José Alcántara Báez, de 37 años, quien murió a causa de múltiples heridas de arma de fuego. De acuerdo con los registros policiales, el hombre tenía cinco fichas delictivas, incluidas cuatro por homicidio y una por robo.

    • En el hecho resultó herida Edili Mariano Tejeda, de 31 años, luego de que uno de los proyectiles penetrara a su vivienda.

    Detalles confirmados del incidente

    Según las informaciones preliminares, Alcántara Zapata se desplazaba en una motocicleta por la calle Los Chimino esquina calle H, cuando fue interceptado por varios hombres que viajaban en una yipeta. Desde el vehículo le realizaron múltiples disparos antes de escapar del lugar.

    En la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron 69 casquillos calibre 9 milímetros, 14 casquillos calibre 5.56, además de varios proyectiles y chaquetas.

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