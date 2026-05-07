Mujer muere quemada supuestamente a manos de su pareja en El Seibo

Un hombre presuntamente mató a su pareja tras rociarla con gasolina y prenderle fuego. ( FUENTE EXTERNA )

Un hecho de violencia ha causado consternación en la comunidad de La Higuera, provincia El Seibo, donde un hombre presuntamente mató a su pareja al prenderle fuego luego de rociarla con gasolina.

La víctima fue identificada como Providencia Marte, quien falleció a consecuencia de las graves quemaduras.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por residentes y familiares, la pareja habría sostenido una discusión en la mañana. Según relataron, el hombre se marchó del lugar y posteriormente regresó en un estado de mayor alteración, momento en que ocurrió la agresión que terminó en la muerte de Marte.

Familiares de Marte señalaron que la mujer le había pedido a su pareja que buscara ayuda, debido a que supuestamente enfrentaba problemas de adicción.

El presunto agresor, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento, fue detenido por miembros de la Policía Nacional en El Seibo y se encuentra bajo custodia mientras las autoridades profundizan las investigaciones del caso.

La muerte de Providencia Marte ha generado gran tristeza entre los comunitarios, quienes la describieron como una mujer tranquila, dedicada a su hogar y muy entregada a su familia.

Sus familiares exigieron justicia y que el hecho no quede impune.