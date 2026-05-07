La comunidad de Barrio Nuevo, en Las Caobas, Santo Domingo Oeste, permanece sumida en la consternación tras la violenta muerte de Yessika Álvarez, una joven de 26 años descrita por sus allegados como dulce y trabajadora.

La víctima murió la madrugada de este miércoles a manos de su pareja, el sargento de la Policía Nacional Railin de la Rosa, en un confuso incidente ocurrido en la vivienda que compartían con su hijo de siete años, quien tiene condiciones especiales.

El hermano de Álvarez, de 18 años, quien sobrevivió al ataque, fue quien alertó a la comunidad sobre el hecho ocurrido a las 2:00 de la madrugada, con el grito: "Mataron a Yessika, mataron a mi hermana".

Así lo relató a reporteros de Diario Libre Noelia Domínguez, quien fue de las primeras personas en enterarse del incidente por el pariente de la hoy occisa, que salió corriendo hacia su casa para evitar ser atacado por el agresor.

"Escuché varios disparos e inmediatamente me puse en alerta; supe que no era una situación normal", indicó.

El uniformado habría realizado aproximadamente siete disparos, no solo contra la víctima, sino también hacia el hermano y las viviendas cercanas, cuyos residentes intentaron auxiliar al joven.

Intentó quitarse la vida

De acuerdo con los vecinos, tras cometer el hecho, Railin de la Rosa, de 31 años, no huyó, sino que se atrincheró en la vivienda con aparentes intenciones de quitarse la vida.

No obstante, según las declaraciones de los testigos, tras la mediación de familiares, el hombre se entregó a las autoridades de manera consciente y admitió el delito.

Había decidido abandonar la relación

Familiares de Yessika Álvarez afirmaron que, tras ocho años de relación, ella tenía intenciones de separarse de Railin de la Rosa debido a episodios previos de violencia.

Según María Jiménez, prima hermana de la víctima, en una ocasión la joven fue agredida por el agente, al punto que tuvo que refugiarse en casa de allegados.

No obstante, subrayó que, pese a la actitud violenta del agresor, no tenían conocimiento de denuncias formales de violencia de género ante las autoridades.

"Ella estaba decidida a irse, a mudarse con su hijo, pero él no se lo permitió", expresó Jiménez.

Los restos de Yessika Álvarez serán sepultados en el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, de donde es originaria su familia.

En el primer trimestre del 2026, la República Dominicana registra 22 feminicidios.