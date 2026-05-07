Hallan muerto en un arroyo a niño de 10 años reportado como desaparecido en San Cristóbal

El cadáver del niño fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). ( FUENTE EXTERNA )

Fue hallado muerto el niño Raudier Steben Martínez Corporán, de 10 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido por su madre en el distrito municipal Hato Damas, provincia San Cristóbal.

El cuerpo del menor fue encontrado este jueves en estado de descomposición en el Arroyo de Reja, de la referida localidad, donde agentes de la Policía Nacional realizaron el levantamiento y recolectaron varias prendas de vestir del fallecido, como parte de la investigación.

Según el reporte preliminar de la Policía, el menor había sido reportado desaparecido ayer, miércoles, por su madre.

La institución dijo que de inmediato personal de la institución inició la búsqueda y comenzó a hacer entrevistas.

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Un adolescente detenido

La Policía informó que un adolescente de 14 años, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales, está detenido y es investigado debido a que habría sido la última persona vista junto al menor.

Mientras el cadáver del niño fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La Policía indicó que se está a la espera de los resultados de la autopsia para establecer la causa de muerte.

"Por el momento no podemos dar mayores detalles por tratarse de un menor de edad", dijo Diego Pesqueira, vocero de la Policía.

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Madre se queja

En declaraciones a medios televisivos, la madre del menor se quejó de que cuando reportó la desaparición, le dijeron que había que esperar 24 horas. "Me hicieron caso porque empecé a vocear como una loca", comentó.