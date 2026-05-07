El cadáver de un hombre fue lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en la comunidad de Don Pedro, en la zona este de la provincia Santiago.

El fallecido aún no ha sido identificado por las autoridades.

De acuerdo con testimonios de comunitarios, el cadáver fue abandonado a un lado de la carretera tras ser transportado en una motocicleta.

Declaraciones de espectadores

Testigos aseguran que el cuerpo fue arrojado ante la mirada de personas que se encontraban en la zona.

El cadáver presenta heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Residentes indicaron que presuntamente se trataba de un hombre que, presuntamente, laboraba en un punto de drogas .

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/diseno-sin-titulo-2-2280007b.png Agentes del Dicrim se presentaron al lugar donde apareció el cuerpo del hombre en el asfalto. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/diseno-sin-titulo-5-752a2f21.png El hallazgo del cadáver llamó la atención de los residentes de la comunidad de Don Pedro. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

"Dicen que lo llevaban y que lo tiraron ahí, eso fue lo que vimos y lo que comenta la gente", expresó Román Rodríguez, uno de los testigos.

Relatan que antes del hecho se escucharon múltiples disparos en las proximidades donde el cuerpo fue lanzado.

Miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se presentaron a la escena para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.