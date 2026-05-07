"Lo buscamos toda la noche": dolor y clamor de justicia por muerte de niño de 10 años en San Cristóbal

Entre lágrimas, tristeza y un profundo sentimiento de impotencia, familiares, vecinos y allegados de Raudiel Martínez Corporán, niño de 10 años encontrado muerto este jueves, se reunieron esta noche y reclaman respuestas y justicia por su muerte.

El hallazgo sin vida del menor se produjo en la cañada La Gallera, del distrito municipal Hato Damas, en San Cristóbal.

La desaparición del menor había sido reportada desde la tarde del miércoles, lo que llevó a sus familiares y comunitarios a pasar horas buscándolo por distintos puntos del sector, con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-07-at-91940-pm-8114e118.jpeg Familiares lloran la muerte del menor. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Hallazgo del menor

"Lo buscamos desde anoche, volvimos a buscar esta mañana a las seis y no vimos nada", relató su tía, Lissette Solano, con la voz entrecortada.

Según explicó, el cuerpo de Raudiel fue localizado luego de que el menor con quien fue visto por última vez guiara a agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) hacia el lugar donde se encontraba.

"Él no acostumbraba ni a hablar, ni a salir con ese niño. No sabemos qué pasó, ni por qué salió con él", expresó Solano en medio de la conmoción.

Lissette recordó a su sobrino como un niño alegre, obediente y muy apegado a su familia. "Él siempre me obedecía", expresó entre llanto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-07-at-91941-pm-26f8b71a.jpeg Alberto José Pineda, tío del niño. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

En tanto su tío, Alberto José Pineda, afirmó que Raudiel era un niño curioso, pero tranquilo y que "no se metía con nadie".

Indicó que el menor desapareció alrededor de las 4:00 de la tarde del miércoles y fue encontrado cerca de las 11:00 de la mañana de este jueves.

Pineda explicó que al momento de la desaparición, la madre del niño, Ana Mercedes Corporán, se encontraba en un hospital atendiendo al hermano menor de Raudiel, un bebé de apenas tres meses, que estaba enfermo.

Reacciones familiares y situación actual

Según versiones de testigos, el cuerpo del menor fue hallado desnudo y con signos de violencia.

Sus familiares reclamaron que el caso sea esclarecido y que los responsables enfrenten la justicia. "Que caiga todo el peso de la justicia", reiteró Pineda.

El cadáver de Raudiel fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), desde donde será entregado a sus parientes la mañana de este viernes.

De acuerdo a Alberto José Pineda, la madre del menor se encuentra en la Policía Nacional para fines de investigación.