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detenido por herida madre
detenido por herida madre

Joven de 18 años es detenido tras herir a su madre con un arma casera

Natalia Santana, madre del detenido, sufrió una herida de proyectil en el pie derecho

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    Joven de 18 años es detenido tras herir a su madre con un arma casera
    Darven Vera Santana, detenido por herir accidentalmente a su madre con una "Chilena". (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este jueves que fue arrestado un joven de 18 años, señalado como presunto responsable de herir a su madre con un arma de fuego de fabricación casera, el pasado 4 de mayo, en la provincia Hato Mayor.

    El detenido es Darven Vera Santana, quien, de acuerdo con el informe preliminar, habría ocasionado la herida de forma accidental a su madre, Natalia Santana, de 42 años, mientras manipulaba dos armas artesanales, conocidas como "chilenas", dentro de una vivienda.

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    Infografía
    Arma ocupada. (FUENTE EXTERNA)
    • Según el informe policial, la señora Santana sufrió una herida de proyectil en el pie derecho.

    Acciones de la Policía Nacional y disposición legal

    El hecho ocurrió en horas de la mañana del lunes 4 de mayo, en la residencia de la afectada, mientras el joven supuestamente trasladaba las armas de un lugar a otro dentro del inmueble.

    Durante la intervención, agentes policiales ocuparon las dos armas de fabricación casera, incluyendo la del incidente.

    • Tanto el detenido como las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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