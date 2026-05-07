Joven de 18 años es detenido tras herir a su madre con un arma casera
Natalia Santana, madre del detenido, sufrió una herida de proyectil en el pie derecho
La Policía Nacional informó este jueves que fue arrestado un joven de 18 años, señalado como presunto responsable de herir a su madre con un arma de fuego de fabricación casera, el pasado 4 de mayo, en la provincia Hato Mayor.
El detenido es Darven Vera Santana, quien, de acuerdo con el informe preliminar, habría ocasionado la herida de forma accidental a su madre, Natalia Santana, de 42 años, mientras manipulaba dos armas artesanales, conocidas como "chilenas", dentro de una vivienda.
- Según el informe policial, la señora Santana sufrió una herida de proyectil en el pie derecho.
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Acciones de la Policía Nacional y disposición legal
El hecho ocurrió en horas de la mañana del lunes 4 de mayo, en la residencia de la afectada, mientras el joven supuestamente trasladaba las armas de un lugar a otro dentro del inmueble.
Durante la intervención, agentes policiales ocuparon las dos armas de fabricación casera, incluyendo la del incidente.
- Tanto el detenido como las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.