Joven de 18 años es detenido tras herir a su madre con un arma casera

Darven Vera Santana, detenido por herir accidentalmente a su madre con una "Chilena". ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves que fue arrestado un joven de 18 años, señalado como presunto responsable de herir a su madre con un arma de fuego de fabricación casera, el pasado 4 de mayo, en la provincia Hato Mayor.

El detenido es Darven Vera Santana, quien, de acuerdo con el informe preliminar, habría ocasionado la herida de forma accidental a su madre, Natalia Santana, de 42 años, mientras manipulaba dos armas artesanales, conocidas como "chilenas", dentro de una vivienda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/whatsapp-image-2026-05-07-at-25159-pm-1-b78d5fc7.jpeg Arma ocupada. (FUENTE EXTERNA)

Según el informe policial, la señora Santana sufrió una herida de proyectil en el pie derecho.

Acciones de la Policía Nacional y disposición legal

El hecho ocurrió en horas de la mañana del lunes 4 de mayo, en la residencia de la afectada, mientras el joven supuestamente trasladaba las armas de un lugar a otro dentro del inmueble.

Durante la intervención, agentes policiales ocuparon las dos armas de fabricación casera, incluyendo la del incidente.

Tanto el detenido como las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.