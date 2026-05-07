Agentes de la Policía ultiman a dos hombres en SFM y Puerto Plata

Los jóvenes abatidos por efectivos de la Policía Anderson Peña, conocido como "El Callao" y Melvin Rafael Rodríguez Féliz, alias "Costumbre". ( FUENTE EXTERNA )

Dos presuntos delincuentes murieron en medio de alegados intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional, en hechos ocurridos en las últimas horas en San Francisco de Macorís y la provincia Puerto Plata.

Uno de los fallecidos fue identificado como Anderson Peña, conocido como "El Callao", quien cayó abatido durante un operativo realizado en San Francisco de Macorís.

Contexto y antecedentes de los fallecidos

Sobre "El Callao" pesaba una orden de arresto por su supuesta participación en un homicidio ocurrido el pasado 4 de abril de 2026.

En un hecho separado, ocurrido en la provincia Puerto Plata, un hombre identificado como Melvin Rafael Rodríguez Féliz, alias "Costumbre", murió la tarde de ayer miércoles durante una persecución policial que culminó en la comunidad Loma Blanca, del distrito municipal Barrero, municipio de Imbert.

Informaciones preliminares indican que la persecución habría iniciado en el sector Costámbar, en Puerto Plata, y se extendió hasta la referida comunidad, donde supuestamente se produjo un enfrentamiento armado entre el presunto antisocial y agentes policiales, resultando mortalmente herido.

Las autoridades vinculan a Rodríguez Féliz con presuntos atracos y robos a mano armada.