Entre llantos desgarradores y frases entrecortadas, Ana Mercedes Corporán, la madre de Raudiel Steven Martínez, relató el sufrimiento que vive tras la muerte de su hijo de 10 años, cuyo cadáver fue hallado la mañana del jueves 7 de mayo en una cañada, en el distrito municipal Hato Damas, provincia San Cristóbal.

La mujer señaló un adolescente de 14 años que es investigado por las autoridades fue la persona que presuntamente le quitó la vida a su hijo: "Él me lo mató cerquita de mi casa", expresó.

"¡Ay, esto sí es grande! ¡Ay, acaban con mi vida!", repetía desconsolada este viernes mientras era sostenida por familiares y vecinos.

La mujer recordó a Raudiel como un niño alegre, inquieto y amante de los juegos. Contó que le gustaba compartir con otros niños del sector y que siempre permanecía cerca de la familia. "Mi niño era un niño alegre, contento, y le gustaba mucho jugar", expresó entre lágrimas.

Relató que el menor desapareció el miércoles, luego de que ella le pidiera que fuera a la casa de su abuela mientras llevaba a su otro hijo al médico. Sin embargo, Raudiel nunca llegó al lugar.

Asimismo, explicó que intentó que su hijo la acompañara a la consulta, pero el niño se negó. Según recordó, las últimas palabras que él le dijo fueron: "¿Mami, tú me quieres?".

"Él se estaba despidiendo y yo no sabía", lamentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-125303-pm-38736d76.jpeg Fotografía de Raudiel Steven Martínez, el niño de 10 años hallado muerto en una cañada del distrito municipal Hato Damas, en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

La madre explicó que, cuando notó que el niño no aparecía, comenzó a buscarlo desesperadamente por toda la comunidad junto a vecinos y familiares.

Entre el dolor y la impotencia, aseguró que desde el primer momento sintió que algo malo había ocurrido. "Estaban jugando con una gallina. Después con un pez beta, él me dio muchas versiones", dijo al hacer referencia al adolescente que es investigado.

Sobre el hallazgo, indicó que el adolescente investigado por el caso habría llevado a las autoridades hasta el lugar donde estaba el cuerpo. "¿Qué más justicia de ahí? ¿Qué más pruebas?", cuestionó.

Con la voz quebrada, la mujer expresó que una de las imágenes que más la atormenta es pensar que su hijo fue abandonado en la cañada. "¡Me lo mataron como un perro!", gritaba en medio del llanto.

También recordó el amor que Raudiel sentía por su hermanito menor, un bebé prematuro de apenas meses de nacido, a quien, según dijo, el niño había pedido durante mucho tiempo.

"Él le pedía a Dios que le mande un hermanito... y después de diez años Dios me lo dio y me lo quitó a él", relató.

Contó además que Raudiel la ayudaba constantemente con el cuidado del bebé y que la noche antes de desaparecer durmió abrazado de su hermanito.

La madre aprovechó para reclamar justicia y denunciar que en la comunidad han ocurrido otros hechos violentos sin consecuencias. "Yo quiero justicia porque esto no se puede quedar aquí", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-125304-pm-f6184854.jpeg Familiares velan los restos del niño Raudiel Steven Martínez en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUISTAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-125302-pm-7eb7d8b3.jpeg Familiares velan los restos del niño Raudiel Steven Martínez en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-123411-pm-684b515e.jpeg Familiares velan los restos del niño Raudiel Steven Martínez en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-123412-pm-6d56859f.jpeg Familiares velan los restos del niño Raudiel Steven Martínez en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-123415-pm-e82f8b95.jpeg Familiares velan los restos del niño Raudiel Steven Martínez en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

Familiares piden esclarecer el caso

Leonel Pineda, tío del niño, manifestó que una de las situaciones que más les causa inquietud es que el adolescente habría ofrecido versiones contradictorias sobre el paradero del niño.

Según relató, primero dijo que lo había dejado en una cancha y luego afirmó que lo dejó en otra zona del sector. Sin embargo, posteriormente condujo a agentes del Dicrim hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Indicó que el menor jugaba con betas, pero no puede manifestar que el hecho ocurrió por eso.

Pineda también expresó dudas sobre la posibilidad de que el hecho haya sido cometido por una sola persona. Afirmó que, por las condiciones en las que fue hallado el cadáver, presume que pudieron participar más personas.

"Opino que no fue él solo que cometió el hecho", expresó.

Según Pineda, el menor de 14 presuntamente presenta un golpe en la cabeza.

El tío del niño pidió que el caso sea investigado a profundidad y que los responsables sean sometidos a la justicia.

Cronología del caso y hallazgo del cuerpo

Alberto Pineda, tío del niño, explicó que el cuerpo del menor fue encontrado alrededor de las 11:00 de la mañana del jueves, con laceraciones en la espalda y parcialmente cubierto con hojas, lo que habría dificultado que fuera visto durante las primeras horas de búsqueda.

Según relató, el cadáver estaba en la cañada de Reja, ubicada a unos cuatro kilómetros de la casa de la abuela del niño, destino al que nunca llegó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-125308-pm-bacdc86a.jpeg Un guante permanece en la escena donde personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó el levantamiento del cadáver del menor hallado en una cañada de Hato Damas, en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUISTAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-125400-pm-f271a2b1.jpeg Un guante permanece en la escena donde personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó el levantamiento del cadáver del menor hallado en una cañada de Hato Damas, en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

Reacciones familiares y comunitarias

El lugar donde fue hallado Raudiel es una zona apartada y rodeada de árboles. Un pequeño riachuelo atraviesa el área y, a pocos metros, hay un criadero de cerdos. Familiares y comunitarios describen el sitio como un entorno solitario y poco transitado.

Mientras avanzan las investigaciones, vecinos de la comunidad aseguran que la última vez que vieron al menor fue acompañado del adolescente de 14 años que es investigado por el caso.

De su lado, Pedro Luis de los Santos, padrastro del hoy occiso, expresó con voz entrecortada el profundo dolor que embarga a la familia tras la tragedia.

Mientras esperaba el cuerpo de su hijastro en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), contó que el menor era muy cariñoso y que entre ambos existía una relación muy cercana, marcada por abrazos, juegos y momentos compartidos. Explicó que lo criaba desde que tenía apenas un año y que lo consideraba como un hijo.

"A mí me han quitado un pedazo de mi corazón. Ese niño era mi vida" Pedro Luis de los Santos Padrastro de Raudiel Steven Martínez Corporán “

Relató que el menor desapareció el miércoles y que desde esa misma noche familiares y comunitarios iniciaron una intensa búsqueda que se extendió durante horas.

De los Santos explicó que las primeras sospechas surgieron luego de preguntar por el niño a un amiguito con el que había estado jugando durante el día, quien dijo que no lo había visto.

Con la voz quebrada, narró el impacto que sintió al encontrar el cuerpo del niño. "Tirado en el suelo, como un perro", expresó.

Asimismo, dijo que una de las cosas que más le duele es recordar cómo pasó toda la noche preguntando por él y esperando encontrarlo con vida, sin imaginar el desenlace que tendría la búsqueda.

"Ese ha sido el dolor más grande que yo tengo en mi corazón", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-125304-pm-a465dbb6.jpeg Flores y velones colocados en el lugar donde será velado el cuerpo de Raudiel Steven Martínez, en medio del dolor que embarga a familiares y comunitarios de Hato Damas, en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

De su lado, Eva Sánchez, directora del centro educativo donde estudiaba Raudiel Martínez Corporán, recordó al niño como un estudiante inquieto, cariñoso y muy querido por sus compañeros.

Explicó que el menor cursaba cuarto grado de primaria, en el primer año del segundo ciclo, y que se caracterizaba por ser muy juguetón y amante de los espacios abiertos.

"A él lo que le gustaba era siempre estar al aire libre", expresó.

Sobre la tragedia, Sánchez calificó el hecho como "muy lamentable" y aprovechó para hacer un llamado a los padres y tutores a mantenerse atentos a sus hijos.