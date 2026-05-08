Encapuchado incendia una vivienda con familia dentro en una comunidad de La Vega

Vivienda que fue incendiada por un desconocido en La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

Una familia vivió momentos de angustia la madrugada del jueves 7 de mayo, cuando un hombre encapuchado presuntamente incendió su vivienda en la comunidad Caimito Afuera, provincia La Vega, mientras todos sus ocupantes se encontraban dentro del inmueble.

La propietaria de la casa, Yahaira Fernández, relató que el hecho ocurrió cerca de las 3:00 de la madrugada. Según explicó, primero escuchó pasos en los alrededores de la residencia y, apenas segundos después, una fuerte explosión estremeció la vivienda.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el desconocido habría lanzado un artefacto incendiario contra un vehículo estacionado en el área del techado. El automóvil, que funcionaba con gas, provocó una explosión de mayor magnitud, lo que facilitó que las llamas se propagaran rápidamente hacia el interior de la casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/vivienda-768x1024-d850ccc5.jpeg El vehículo también fue afectado por el fuego. (FUENTE EXTERNA)

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En la vivienda se encontraban Fernández, su padre, de casi 80 años, y un niño de 11 años, quienes lograron salir ilesos en medio del incendio.

"El fuego acabó con todo. Solo pudimos salir para salvar la vida", expresó la afectada.

El incendio destruyó camas, ventanas, el techo de zinc y madera, el vehículo y otras pertenencias de la familia.

Acciones de las autoridades e investigaciones

Fernández explicó que unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 fueron alertadas, pero que vecinos de la comunidad ayudaron a sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.

Miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y agentes de la Policía Nacional investigan el caso y revisan cámaras de vigilancia de la zona para identificar al responsable.

Las autoridades manejan la hipótesis de un incendio provocado y no descartan que el autor enfrente cargos por tentativa de homicidio e incendio intencional.