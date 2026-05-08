Muere un bebé de siete meses en la provincia La Altagracia

Como parte del proceso investigativo, la Policía interrogó a las personas que se encontraban a cargo del menor. ( FUENTE EXTERNA )

Un bebé de siete meses falleció la tarde del jueves 7 de mayo en el distrito turístico Verón Punta Cana, provincia La Altagracia, hecho que es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

De acuerdo con el informe preliminar, el infante fue trasladado sin signos vitales por sus familiares a un centro de salud privado de la zona, donde posteriormente se notificó el caso a las autoridades.

Miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), agentes especializados del Departamento de Homicidios, representantes del Ministerio Público, la médico legista y técnicos de la Policía Científica acudieron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las investigaciones.

Origen del deceso

Según el diagnóstico preliminar emitido por la médico legista actuante, el fallecimiento habría ocurrido presumiblemente por muerte súbita asociada a una probable broncoaspiración. Sin embargo, las autoridades indicaron que esta información deberá ser confirmada mediante los análisis forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Como parte del proceso investigativo, fueron entrevistadas las personas que se encontraban al cuidado del menor al momento del hecho, además de realizarse el levantamiento de evidencias en el lugar donde permanecía el niño antes de su fallecimiento.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan en curso para esclarecer de manera objetiva las circunstancias del caso.