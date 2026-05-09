La DNCD desmantela una presunta red de microtráfico en San Francisco de Macorís

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, ejecutaron tres allanamientos y múltiples intervenciones con el objetivo de desmantelar una estructura de microtráfico que opera en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Tras realizar las labores correspondientes, las unidades operativas comprobaron que varios individuos se estaban dedicando a la venta de drogas, en una vivienda, ubicada en la calle Billini del sector Santa Ana.

De inmediato procedieron a realizar un allanamiento dirigido a Julio Paula Grullon (Yuyo), quien al notar la presencia de las autoridades emprendió la huida, según destaca un comunicado de la DNCD.

Al ingresar a la vivienda, los equipos actuantes, encontraron un saco tirado en el piso, en cuyo interior se ocuparon cientos de porciones, envueltas en fundas plásticas con un peso preliminar de 4,048 gramos de presunta marihuana y dos balanzas.

Los agentes y fiscales localizaron a pocos metros de la vivienda, otro paquete de presunta marihuana, con un peso de 2,346 gramos, decenas de porciones del mismo vegetal, equivalente a 2, 475 gramos, 79 dosis de un material rocoso, presumiblemente crack, siete cápsulas calibre 12 mm, una radio de comunicación, dos celulares, balanzas y dinero en efectivo.

En las intervenciones, dirigidas a alias "Yuyo" se ocupó una jeepeta Marca Honda, modelo CR-V, que luego de ser inspeccionada se incautó en la gaveta al lado del asiento del conductor una pistola marca Glock, calibre 9 mm, serie limada, con dos cargadores, cápsulas y la suma de 297,350 pesos y cinco dólares.

Como parte del seguimiento al caso, se realizó otro allanamiento, en una vivienda ubicada en la carretera Camino La Laguneta-Los Espinos, sector Azlor, municipio de San Francisco de Macorís, donde se incautó encima del closet, una pistola sin marca visible, la cantidad de 19 cajas de cigarrillos marca capital, 10 sobres de papel filin y la suma de 37,900 pesos, documentos y otras evidencias.

Durante las interdicciones fueron arrestados un hombre y una mujer, quienes están en poder del Ministerio Público de la provincia Duarte para los fines legales correspondientes.

"Las acciones forman parte del reforzamiento de las estrategias de interdicción impulsadas por el Gobierno para enfrentar con firmeza el tráfico de drogas, sacar de circulación a los distribuidores y mantener la tranquilidad y seguridad en barrios y comunidades del país", precisa el comunicado de prensa.



