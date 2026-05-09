Giro inesperado y escalofriante en caso de niña hallada muerta en baño de su casa en San Cristóbal

Fotografía de archivo de la niña Milianny, de seis años, quien habría sido asfixiada por su madre, Yoleydi Linarez Araujo. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que en un principio fue descrito como un accidente en el caso de una niña de seis años hallada muerta dentro de su vivienda, en la provincia San Cristóbal, ha tomado un giro inesperado y espeluznante.

La tranquilidad de la comunidad de Sabana Toro se alteró el pasado 11 de marzo, cuando Yoleydi Linarez Araujo comenzó a gritar desesperadamente: "¡Auxilio, auxilio, mi niña!".

El alarido encendió las alarmas del vecindario. De inmediato, varios residentes interrumpieron sus quehaceres para socorrer a la mujer, que descendía desde el último piso de un edificio de apartamentos de tres niveles con la pequeña Milianny Linarez en brazos.

Los vecinos intentaron auxiliar a la menor y posteriormente la trasladaron al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta alrededor del mediodía.

La noticia causó un gran revuelo y pesar por tratarse de una menor que, según los comunitarios, siempre estuvo bien atendida por su madre, a la que describieron como una mujer dedicada, por lo que la tragedia parecía, hasta entonces, un lamentable accidente.

- ¿Un accidente? -

En sus primeras declaraciones, Yoleydi Linarez Araujo aseguró a sus parientes y vecinos que había salido al colmado por unos minutos y que al regresar había encontrado a la niña tendida en el baño.

Fátima Bautista, una de las residentes que participó en el auxilio, explicó a Diario Libre el día del hallazgo que la menor llevaba puestas unas medias, ya que estaba siendo preparada para asistir al colegio, y aparentemente entró al baño y resbaló.

Aunque circularon otras versiones sobre la causa de la muerte —entre ellas una posible agresión sexual—, la mayoría de los vecinos repetía la hipótesis que les fue comunicada por la madre de la niña: se cayó y un golpe en la cabeza le provocó la muerte.

"La niña se cayó. Estaba jugando con cosita de agua y se cayó. No había sangre, no había rastro de nada. Nosotros los vecinos le dimos los primeros auxilios y esa niña no tenía nada de eso. Esa niña se cayó. Se desnucó, la niña se cayó. Y esa muchacha, aquí todos los vecinos somos testigos de que esa muchacha cuidaba muy bien a esa niña. No se despegaba de esa niña", dijo una mujer que vivía en una vivienda contigua.

Todo apuntaba a un accidente. Sin embargo, casi dos meses después de aquel fatídico miércoles, el caso tomó un rumbo impensable tras conocerse los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la pequeña Milianny Linarez: murió de forma violenta.

Según las autoridades, la niña fue víctima de un homicidio y la principal acusada es su propia madre.

"La víctima falleció por muerte violenta, de etiología médico legal homicida, siendo la causa de la muerte asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios", revela el informe de Autopsia Judicial No. SD-A-0263-2026, de fecha 12 de marzo del 2026, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

- Fue apresada-

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/whatsapp-image-2026-05-09-at-112848-am-1-f73171a5.jpeg Vista de Yoleydi Linarez Araujo este sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

El pasado 6 de mayo se ejecutó la orden de arresto número 01541-2026-AJOR-01432 contra Yoleydi Linarez Araujo "por autoría material del crimen", luego de una serie de diligencias investigativas.

De acuerdo con el Ministerio Público, se realizaron descensos, levantamientos de cámaras, entrevistas e interrogatorios y recepción de evidencias mediante entrega voluntaria, determinándose que la imputada Linarez Araujo le ocasionó la muerte a su hija en el interior de su residencia, en el sector Sabana Toro, de San Cristóbal.

"Durante las pesquisas se estableció que la imputada cometió el hecho en horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada a dicho centro de salud", establece un comunicado de prensa.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal fijó para la mañana de este sábado 9 de mayo la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra la mujer, para quien el Ministerio Público solicita prisión preventiva.

De gritos de auxilio a una acusación de homicidio, ahora Yoleydi enfrenta la posibilidad de recibir la pena máxima, luego de que las autoridades reunieran evidencias que apuntan a que asfixió a su hija que apenas comenzaba a vivir.