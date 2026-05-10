Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la rotonda del Jardín Botánico, ubicada en la intersección de las avenidas República de Colombia y Los Próceres, en el Distrito Nacional.

La conductora, que resultó con lesiones, fue identificada como Astrid Santana, quien recibió asistencia de unidades de emergencia que acudieron al lugar.

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Detalles del accidente y estado del vehículo

De acuerdo con las informaciones obtenidas en el lugar, la yipeta marca Chevrolet se volcó tras el impacto con los bolardos que cubren la rotonda, quedando completamente invertida sobre el pavimento y con daños en la carrocería y la parte frontal.

El vehículo de color gris oscuro quedó con los neumáticos hacia arriba y daños de consideración, cuyo frontal quedó fatalmente destruido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-74928-am-e2733ed9.jpeg Vehículo volcado en la rotonda de las avenidas Los Próceres y República de Colombia. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-74913-am-85dd88b6.jpeg Vehículo volcado en la rotonda de las avenidas Los Próceres y República de Colombia. (DIARIO LIBRE) ‹ ›

Asistencia de emergencia en el lugar

En la escena se presentaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y agentes de la Policía Nacional, quienes trabajaban en el control del tránsito y las labores de asistencia.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de la conductora.