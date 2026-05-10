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accidente yipeta Jardín Botánico
accidente yipeta Jardín Botánico

VIDEO | Se vuelca una yipeta en la rotonda del Jardín Botánico; la conductora resultó afectada

El vehículo, una Chevrolet de color gris oscuro, se volcó sobre el pavimento, con daños significativos en su carrocería y cristales destruidos

    Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la rotonda del Jardín Botánico, ubicada en la intersección de las avenidas República de Colombia y Los Próceres, en el Distrito Nacional.

    • La conductora, que resultó con lesiones, fue identificada como Astrid Santana, quien recibió asistencia de unidades de emergencia que acudieron al lugar.

    Detalles del accidente y estado del vehículo

    De acuerdo con las informaciones obtenidas en el lugar, la yipeta marca Chevrolet se volcó tras el impacto con los bolardos que cubren la rotonda, quedando completamente invertida sobre el pavimento y con daños en la carrocería y la parte frontal.

    • El vehículo de color gris oscuro quedó con los neumáticos hacia arriba y daños de consideración, cuyo frontal quedó fatalmente destruido.
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    Vehículo volcado en la rotonda de las avenidas Los Próceres y República de Colombia.
    Vehículo volcado en la rotonda de las avenidas Los Próceres y República de Colombia. (DIARIO LIBRE)
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    Vehículo volcado en la rotonda de las avenidas Los Próceres y República de Colombia.
    Vehículo volcado en la rotonda de las avenidas Los Próceres y República de Colombia. (DIARIO LIBRE)

      Asistencia de emergencia en el lugar

      En la escena se presentaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y agentes de la Policía Nacional, quienes trabajaban en el control del tránsito y las labores de asistencia.

      Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de la conductora.

      TEMAS -

         Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.