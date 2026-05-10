Muere cadete de la Policía durante actividad formativa en piscina de la academia de San Isidro

La Academia Militar "Batalla de Las Carreras" informó este domingo el fallecimiento del cadete de primer año de la Policía Nacional, José Miguel López Hernández, tras un incidente ocurrido en el área de la piscina de la institución militar, ubicada en San Isidro, Santo Domingo Este.

De acuerdo con un informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 8:05 de la noche del sábado, mientras en las inmediaciones de la piscina se realizaba una dinámica de formación militar en la que participaban cadetes y guardiamarinas.

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Según las autoridades, el joven habría ingresado al área de la piscina con la intención de recuperar una botella de agua que se encontraba en el lugar. Sin embargo, por circunstancias que aún son investigadas, presentó dificultades para mantenerse a flote.

Compañeros y oficiales que se encontraban presentes acudieron de inmediato en su auxilio y lograron rescatarlo del agua.

Tras el rescate, López Hernández recibió asistencia médica por parte del personal de servicio de la academia y posteriormente fue trasladado al Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

La institución también informó que varios cadetes y guardiamarinas que participaron en las labores de rescate fueron llevados al mismo centro de salud para evaluación y observación médica, luego de presentar agotamiento físico y lesiones leves.

Investigación

Las autoridades indicaron que el caso es investigado de manera conjunta por organismos de control interno de las instituciones militares y de la Policía Nacional, mientras esperan los resultados de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho.

En un comunicado, la Academia Militar "Batalla de Las Carreras" expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del joven cadete.

"La Academia Militar reitera su solidaridad con los familiares y se une al dolor que embarga a toda la comunidad militar y policial ante esta irreparable pérdida", señaló la institución.