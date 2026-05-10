"Según dicen los vecinos, no es la única víctima que tiene ese niño. Ese niño es un delincuente total", así describió Marileisy Dotel al adolescente acusado de quitarle la vida a su sobrino, Raudiel Steven Martínez, de 10 años, cuyo cuerpo fue hallado el jueves en una cañada de la provincia San Cristóbal.

De acuerdo con los parientes de la víctima, el adolescente de 14 años, acusado del suceso, condujo a los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) hasta el lugar donde se encontraba el cadáver del niño.

Dotel expresó que, supuestamente, el acusado no actuó solo: "Entonces ahora él dice que él no sabe de eso. Y que si hay cuatro, que son cuatro, que busquen los otros, que él diga quién fueron los otros y que aparezcan, porque este caso va hasta las últimas consecuencias".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/whatsapp-image-2026-05-09-at-14215-pm-b3430a12.jpeg Familiares del niño hallado muerto en una cañada en San Cristóbal piden justicia a las afueras del tribunal de menores. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Su madre lo tenía que encadenar

La mujer aseguró que el menor "dormía en un colchón o en una marquesina" y que sus padres "no tenían dominio sobre su propio hijo". También sostuvo que la madre del adolescente presuntamente llegó a amarrarlo y que existen audios del día de la desaparición de Raudiel en los que ella supuestamente lo admite.

En un audio que Dotel compartió con un equipo de Diario Libre atribuido a la madre del adolescente acusado del hecho, la mujer expresó preocupación debido a que, según dijo, el menor desaparecido había sido visto por última vez junto a su hijo.

En la grabación, la mujer afirmó que ambos niños estuvieron jugando juntos y que, de acuerdo con la versión de su hijo, en un momento se separaron. Según relató, el adolescente le dijo que dejó a Raudiel cerca de "Los Montones" y que luego el niño siguió solo.

En el audio, describió la situación que vivía la comunidad en el momento como "un caso fuerte" y expresó angustia por la desaparición del niño, al asegurar que comprendía el dolor y la desesperación que atravesaban los familiares de Raudiel.

La mujer también indicó que desde hacía tiempo buscaba ayuda para el comportamiento de su hijo y explicó que incluso llegó a encadenarlo para evitar problemas, aunque reconoció que eso podía traerle consecuencias legales.

"Y tengo yo este aquí que lo mando a buscar para encadenarlo, porque es que yo cuando ya veo que está en que me puedo hallar problemas, le meto esa cadena ahí, porque yo digo, para que haya problemas y pase un caso. Yo mejor prefiero que tenga la cadena ahí, aunque a mí me lleven presa, pero que tenga la cadena, porque yo estoy buscando ayuda con ese muchacho y no la encuentro" comentó en el audio la supuesta madre del menor.

Exigen justicia

"Estamos llenos de impotencia y lo que exigimos es justicia, que este caso no se quede impune. Que llegue hasta donde tenga que llegar. Eso es lo que queremos", expresó Alberto Pineda, tío del menor fallecido.

Pineda y demás familiares expresaron que la magnitud y crueldad del crimen amerita una respuesta contundente por parte de las autoridades porque "no fue a un perro que mataron".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/whatsapp-image-2026-05-09-at-14212-pm-88e66092.jpeg Madre del menor hallado muerto en cañada en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Prisión preventiva para el adolescente

Un juez de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia San Cristóbal dictó este sábado 60 días de prisión preventiva contra el adolescente, el plazo máximo establecido por el Código Procesal Penal para menores de edad. Los abogados de la familia de la víctima valoraron la decisión del tribunal y aseguraron que existen pruebas suficientes contra el imputado. "Ciertamente, la magistrada comenzó hoy a hacer justicia, porque fue impuesta, como correspondía, la medida de coerción más gravosa contemplada en el Código del Menor", expresó el abogado Maximino Franco Ruiz. El adolescente cumplirá la medida en el centro correccional para menores Ciudad del Niño, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste.

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Mariela Lorenzo Es periodista en Diario Libre.