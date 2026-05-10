“Una excelente madre”: vecinos defienden a mujer acusada de asfixiar a su hija en San Cristóbal

La residencia donde fue encontrada sin vida la niña de seis años en la comunidad Sabana Toro, provincia San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Vecinos de Yoleydi Linarez Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en la comunidad Sabana Toro, en la provincia San Cristóbal, salieron este sábado en su defensa tras el nuevo giro que ha tomado el caso ocurrido el 11 de marzo.

Comunitarios consultados aseguraron que no creen en la versión presentada por las autoridades y describieron a la mujer como una madre “atenta”, “cariñosa” y dedicada al cuidado de la menor.

En sus primeras declaraciones, Yoleydi aseguró a sus parientes y vecinos que había salido al colmado por unos minutos y que al regresar había encontrado a la niña tendida en el baño.

Los vecinos intentaron auxiliar a la menor y posteriormente la trasladaron al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta alrededor del mediodía.

Fátima Bautista, una de las vecinas que auxilió a la acusada el día del hecho, afirmó que continúa convencida de que ella no le quitó la vida a su hija: “En mi corazón y en mi mente está de que ella no lo hizo. Para mí, yo fui una de las que dije que la niña se cayó”, expresó.

Bautista sostuvo que la comunidad ayudó a trasladar a la menor al médico y aseguró que nunca observó signos de maltrato o abuso.

"Eso tienen que investigarlo bien y a fondo, porque es muy malo cuando acusan a una gente inocente de algo que no hizo" Fátima Bautista Vecina de la acusada “

Asimismo, señaló que desde la muerte de la niña, Yoleydi “más nunca ha tenido vida social” y que ha vivido sumida en el dolor.

Otra residente identificada como Patricia Ferreira también defendió a la acusada y aseguró que siempre vio una relación afectuosa entre madre e hija.

“Mi corazón me dice que no fue ella que hizo eso, porque ella era muy buena madre. Todos los vecinos sabemos cómo era ella con la niña”, indicó.

La mujer explicó que conoció a Yoleydi hace unos tres años, cuando se mudó al edificio donde reside, y afirmó que nunca escuchó gritos o situaciones de violencia contra la menor.

De igual forma, Teanny Gerónimo calificó a la acusada como “una excelente madre” y aseguró que la noticia ha causado dolor entre quienes la conocen. “Esa era la luz de sus ojos. Esa niña siempre estaba bien vestida, alegre, limpia y cuidada”, expresó.

Posible "daño"

Mientras que Rosa Esther Santana consideró que detrás de la acusación podría haber “un daño” contra la mujer.

“Ella era una madre muy atenta. Yo nunca escuché que le dieran pela y ella era muy cariñosa con su mamá”, afirmó.

"Un caso oscuro"

Una persona que prefirió no identificarse afirmó que el caso “está medio oscuro” y calificó la situación como “penosa”, al expresar dudas sobre los resultados de la autopsia realizada.

"Si una autopsia puede fallar es penoso que una gente coja 30 años sin tener culpa. Uno cree que la niña se cayó, pero la autopsia no sé que probabilidad tenga de que sea exitosa o no", manifestó.

Asimismo, aseguró que le parecía extraño lo ocurrido, debido a que, según dijo, la mujer “atendía a esa niña muy bien”.

Solicitud de medida de coerción El Ministerio Público acusa a Yoleydi Linarez Araujo de asfixiar a su hija de seis años, quien fue encontrada sin vida en el baño de su residencia. Por el caso, las autoridades solicitaron prisión preventiva. La audiencia para el conocimiento de la coerción fue aplazada para el martes 12 de mayo a las 9:00 de la mañana.