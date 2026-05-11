Cadetes que intentaron rescatar a compañero permanecen estables tras sufrir agotamiento

Fachada de la Academia Militar "Batalla de Las Carreras". ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Tras el trágico incidente que cobró la vida del cadete José Miguel López Hernández el pasado sábado, cinco de sus compañeros permanecen estables y en recuperación luego de sufrir agotamiento crítico durante el intento de rescate en la Academia Militar "Batallas de Las Carreras".

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este lunes que los jóvenes que ingresaron al agua para auxiliar a su compañero se encuentran fuera de peligro.

Pese a la fatiga y el impacto emocional por la pérdida, los cadetes han respondido favorablemente a las atenciones médicas.

La institución desmintió las versiones sobre supuestos fallecimientos adicionales.

"Desmentimos de manera categórica el fallecimiento de otros cadetes", puntualizó Pesqueira.

Investigación conjunta

Los organismos de control interno de la institución, junto al Ejército, mantienen una investigación abierta para determinar las circunstancias en que ocurrió la tragedia.

En un comunicado, la Academia Militar, ubicada en San Isidro, municipio Santo Domingo Este, expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del joven cadete.

"La Academia Militar reitera su solidaridad con los familiares y se une al dolor que embarga a toda la comunidad militar y policial ante esta irreparable pérdida", señaló la institución.