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incautación drogas República Dominicana
incautación drogas República Dominicana

La DNCD apresa tres hombres y ocupa más de 5,000 gramos de presuntas drogas en Higüey

Las autoridades continúan intensificando sus acciones contra el narcotráfico en todo el país, buscando desmantelar redes de microtráfico

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    La DNCD apresa tres hombres y ocupa más de 5,000 gramos de presuntas drogas en Higüey
    Las autoridades ocuparon 500 gramos de presunta cocaína, tres paquetes, una pistola marca Glock calibre 4.5 milímetros, dos balanzas y dos teléfonos celulares. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, incautaron más de 5,000 gramos de presuntas sustancias narcóticas durante tres operativos simultáneos realizados en distintos sectores del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

    En una primera operación realizada en el sector Gina Jaragua, las autoridades allanaron una vivienda donde fue detenido Yoander Santana, alias "Yoander", indicó la DNCD. 

    En el lugar ocuparon 500 gramos de presunta cocaína, tres paquetes de marihuana con un peso aproximado de 3,800 gramos, una pistola marca Glock calibre 4.5 milímetros, dos balanzas y dos teléfonos celulares.

    Mientras que en otro allanamiento ejecutado en el sector Villa Palmera, fue arrestado Jeico Santana, conocido como "Jeison". Según el informe oficial, en el gavetero de una habitación se encontró una mariconera que contenía 260 gramos de presunta cocaína, 39 gramos de marihuana, una pistola con su cargador y RD$860 en efectivo.

    Tercera intervención en Friusa

    • En una tercera intervención, realizada en la esquina Prolongación avenida España, en el sector Friusa, las autoridades apresaron a Ángel María Reyes, alias "Culón".

    Durante el operativo se le ocuparon 358 gramos de presunta cocaína251 gramos de marihuana48 dosis de crack, 72 pastillas de éxtasis, una radio de comunicación, un celular y una balanza.

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    Objetos, dinero y sustancias incautadas.
    Objetos, dinero y sustancias incautadas. (FUENTE EXTERNA)
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    Objeto, dinero y sustancias incautadas.
    Objeto, dinero y sustancias incautadas. (FUENTE EXTERNA)
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    Objetos, dinero y sustancias incautadas.
    Objetos, dinero y sustancias incautadas. (FUENTE EXTERNA)

      De acuerdo con la DNCD, Reyes es señalado como integrante de una estructura de microtráfico presuntamente dirigida por Marcos Joseph, alias "El Patrón" y/o "El Haitiano", quien permanece prófugo y es buscado activamente por las autoridades.

      Los organismos de seguridad aseguraron que continuarán intensificando las acciones contra el narcotráfico y el microtráfico en todo el territorio nacional, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el tráfico de drogas y otras actividades delictivas.

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