Por "intercambio de disparos" con la Policía caen 93 en lo que va de año

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció que el tema de los enfrentamientos policiales es complejo, debido a que muchos oficiales son recibidos a tiros durante los operativos ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

La persistente violencia en los operativos policiales continúa marcando el ritmo del combate contra la delincuencia en República Dominicana, registrándose un saldo de 93 personas muertas en presuntos intercambios de disparos con la Policía Nacional mientras que ocho miembros de la uniformada han perdido la vida en servicio en lo que va de año.

La cifra volvió a quedar bajo atención este lunes tras un fin de semana violento marcado por intervenciones y enfrentamientos armados con nuevos decesos atribuidos por las autoridades a supuestos delincuentes, donde también un agente policial murió y otro resultó herido.

Durante la rueda de prensa de los lunes, la ministra Faride Raful reconoció que el tema de los enfrentamientos policiales es complejo, debido a que muchos miembros de la institución son recibidos a tiros durante los operativos.

"Cada agente policial dentro del territorio se enfrenta a situaciones donde no es precisamente acogido, sino que a veces son recibidos a tiros y con una delincuencia que todos los días usa mayor sofisticación", expresó la funcionaria tras la reunión de la Fuerza de Tarea encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

"No es la norma"

El director de la Policía Nacional, Modesto Cruz Cruz, fue enfático al asegurar que la institución no tiene una política de ejecuciones ni de uso letal de la fuerza como norma.

"Nosotros no planificamos nuestras acciones y no es una norma tener acciones letales, pero sí no vamos a rehuir de la delincuencia", afirmó el alto mando, quien sostuvo que el objetivo principal es capturar a los sospechosos y ponerlos a disposición del Ministerio Público, aunque reconoció que muchos procedimientos terminan en enfrentamientos armados debido a la reacción de los perseguidos.

"Aún con el dolor que vivimos, nosotros siempre tenemos que preservar la integridad física del buen ciudadano, pero también de aquel que no se porta de manera correcta", señaló.

Luto en la institución: el caso del sargento Mella

Uno de los puntos más sensibles de la jornada fue el tributo al sargento Adolfo Miguel Mella Brito, quien falleció recientemente durante un operativo conjunto entre la Subdirección Regional de Investigación, la DNCD y unidades tácticas Lince.

El alto policial, Cruz Cruz relató el dolor que emerge la perdida de uno de los uniformados ante su visita a los familiares del agente caído.

"Nos damos cuenta de que era casado y tenía dos hijos adolescentes. No tenemos cómo decirles que la delincuencia acabó con la vida de su padre", tras ser atacado a tiros mientras participaba en una intervención preventiva.

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Golpe a estructuras criminales

Las autoridades vincularon esta reciente ola de operativos con golpes contundentes a bandas que operaban en Boca Chica, Santo Domingo Este y San Pedro de Macorís. En dichos procedimientos, las patrullas abatieron a Jorge Raylin (alias "el Menor") y a Luis Javier Gregorio de la Cruz (alias "Patica" o "Flaco Gatillo").

Asimismo, se informó la entrega voluntaria de Juan Carlos Laval García ("Ricky"), vinculado al tiroteo donde murió el sargento Mella. Como resultado de estas acciones, se logró la desarticulación de la banda "Los Fantasmas", a quienes se les atribuyen múltiples homicidios y atracos violentos.

En los allanamientos, la Policía ocupó un arsenal que incluye un fusil AR-15, pistolas, municiones, chalecos antibalas, pasamontañas y vehículos presuntamente utilizados para actividades criminales.