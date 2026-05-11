Madre de acusado por muerte del niño Raudiel Martínez en San Cristóbal revela lo sucedido

Vista de la cañada la Reja en el distrito municipal Hato Damas, provincia San Cristóbal, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Raudiel Steven Martínez, de 10 años. ( ARCHIVO/ LUDUIS TAPIA )

El adolescente de 14 años que guarda prisión preventiva por la muerte del niño Raudiel Steven Martínez Corporán, de 10, cuyo cadáver fue hallado en una cañada del distrito municipal Hato Damas, en la provincia San Cristóbal, no tenía intención de quitarle la vida al menor, según explicó su madre en una entrevista difundida en redes sociales.

De acuerdo con la mujer, su hijo le contó que todo ocurrió mientras ambos jugaban y se lanzaban piedras.

“Él me dijo: ‘Mami, yo en realidad no lo quería matar. Eso fue una piedra… estábamos jugando con una piedra, yo no le tiré a na’. Él me tiró una piedra, se mandó y yo le tiré otra, pero yo nunca pensé que la piedra le iba a dar’”, relató.

La mujer explicó que esa fue la versión que el adolescente le ofreció luego de ser detenido por las autoridades, tras el hallazgo del cuerpo del niño, ocurrido el jueves 8 de mayo, luego de un día de intensa búsqueda por parte de familiares y comunitarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/whatsapp-image-2026-05-08-at-125303-pm-749f80f2.jpeg Fotografía de Raudiel Steven Martínez, el niño de 10 años hallado muerto en una cañada del distrito municipal Hato Damas, en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

La madre del acusado narró cómo las autoridades llegaron al lugar donde fue encontrado el cuerpo de Raudiel. Indicó que agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) acudieron a su vivienda y posteriormente se trasladaron junto al adolescente hacia la zona conocida como Los Montones, donde supuestamente el menor había visto a Raudiel por última vez.

Sin embargo, durante el trayecto, el adolescente cambió la ruta.

“Él dijo, la entrada de Los Montones y siempre decía eso… yo me sorprendí, en realidad. Según el niño, cambia la versión y dice que doblen aquí”, relató la progenitora.

La madre explicó que durante el recorrido el menor fue indicando el camino hasta llegar a una cañada donde finalmente fue hallado el cuerpo de Raudiel. Posteriormente, afirmó que se sorprendió cuando las autoridades encontraron el cadáver y describió que el fallecido estaba “boca abajo” y con “un bóxer negro”.

También aseguró que tras el hallazgo, su hijo no mostró una reacción de miedo: “él no estuvo asustado en ningún momento, él se quedaba normal”, declaró.

Sobre la versión de que el hecho se habría originado por un “beta”, la madre indicó que ha escuchado esa información por parte de los familiares del hoy occiso. Sin embargo, aseguró desconocer si esa fue realmente la causa de la tragedia.

Adolescente había cometido un robo millonario

Durante la entrevista, la mujer reveló que el mismo día en que ocurrió el hecho tenía pautada una cita relacionada con otro incidente en el que su hijo se había visto involucrado. También afirmó que el adolescente había cometido un robo, situación que, según dijo, la llevó a buscar ayuda ante las autoridades.

Admitió que su hijo estuvo implicado en el robo de una suma millonaria de dinero y aseguró que informó a las autoridades sobre la situación. Sin embargo, negó que lo haya apoyado o encubierto.

“Prácticamente decían que eran dos millones, luego recuperaron millón y pico, porque llegaron a quitárselo a tiempo, pero yo no lo escondí, yo no lo apoyé, yo lo que hice fue que busqué ayuda al Refor”, expresó.

Había buscado ayuda para su hijo

Durante la entrevista la madre aseguró que desde hacía tiempo buscaba ayuda para controlar el comportamiento de su hijo y evitar que ocurriera una tragedia. Asimismo, explicó que acudió en varias ocasiones ante las autoridades y que incluso intentó ingresar al menor en el “Refor” de la provincia.

“Este caso pasó no fue por yo estar de apoyadora, los que fueron apoyadores fue la justicia, que yo fui buscando apoyo y ellos me dijeron que hasta que no hubiera muerte, herido o violación, no podían hacer nada”, expresó la madre.

Sobre las acusaciones de que mantenía encadenado al adolescente, explicó que acostumbraba a hacerlo debido al comportamiento del menor y porque temía que siguiera involucrándose en problemas.

“No, yo no lo encadené por lo que él hubiera hecho, porque yo no lo sabía. Yo lo encadené a él porque siempre yo lo hacía por el comportamiento de él, para evitar esos problemas, que no quería que la cosa llegara ahí, porque yo sabía que él estaba necio y por eso estaba haciendo eso, porque cuando iba a los tribunales no me ayudaban”, sostuvo.

Además, la madre rechazó las acusaciones de familiares de la víctima, quienes han pedido que sea investigada y sometida a la justicia.

“yo nunca lo apoyé, nunca le acepté nada malo”, expresó, al tiempo que aseguró estar recibiendo amenazas tras el caso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/whatsapp-image-2026-05-08-at-125308-pm-08783506.jpeg Un par de guantes permanecen en la escena donde personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó el levantamiento del cadáver del menor hallado en una cañada de Hato Damas, en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

El pequeño Raudiel desapareció el miércoles 7 de mayo, cuando se dirigía a la casa de su abuela, pero nunca llegó. Ese mismo día, familiares y vecinos iniciaron una intensa búsqueda que terminó la mañana del jueves, cuando su cuerpo fue encontrado alrededor de las 11:00 de la mañana en la cañada La Reja. La tragedia ha dejado dolor en dos familias: una que hoy llora la pérdida de un hijo y otra que asegura haber buscado ayuda para impedir que su vástago continuara por malos caminos.