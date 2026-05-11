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incendio vivienda El Seibo
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Muere calcinada pareja de esposos tras incendiarse su vivienda en El Seibo

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas del incendio que cobró la vida de la pareja

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
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Muere calcinada pareja de esposos tras incendiarse su vivienda en El Seibo
Las víctimas fueron identificadas como Magno Mota Mota, de 68 años, y Adalgiza Maldonado, de aproximadamente 50. (DIARIO LIBRE / ARCHIVOS)

Una pareja de esposos murió calcinada la madrugada de este lunes, luego de que su vivienda se incendiara en la comunidad Mata de Palma, provincia de El Seibo.

Las víctimas fueron identificadas como Magno Mota Mota, de 68 años, y Adalgiza Maldonado, de aproximadamente 50 años, quienes se encontraban durmiendo al momento del siniestro.

  • La vivienda, construida de madera y techada de zinc, quedó completamente destruida por las llamas.

Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio.

Acciones de la autoridad tras el siniestro

  • El trágico hecho ha causado gran pesar entre los residentes de la comunidad de Mata de Palma.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y agentes de la Policía Nacional.

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.