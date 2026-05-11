Muere calcinada pareja de esposos tras incendiarse su vivienda en El Seibo

Las víctimas fueron identificadas como Magno Mota Mota, de 68 años, y Adalgiza Maldonado, de aproximadamente 50. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

Una pareja de esposos murió calcinada la madrugada de este lunes, luego de que su vivienda se incendiara en la comunidad Mata de Palma, provincia de El Seibo.

Las víctimas fueron identificadas como Magno Mota Mota, de 68 años, y Adalgiza Maldonado, de aproximadamente 50 años, quienes se encontraban durmiendo al momento del siniestro.

La vivienda, construida de madera y techada de zinc, quedó completamente destruida por las llamas.

Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio.

Acciones de la autoridad tras el siniestro

El trágico hecho ha causado gran pesar entre los residentes de la comunidad de Mata de Palma.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y agentes de la Policía Nacional.