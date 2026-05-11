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ahogamiento río Chavón
ahogamiento río Chavón

Niña de seis años fallece presuntamente ahogada en el río Chavón en Higüey

Informaciones preliminares indican que la menor habría entrado al río cuando ocurrió el lamentable hecho

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    Niña de seis años fallece presuntamente ahogada en el río Chavón en Higüey
    Organismos de emergencias investigan las circunstancias del hecho. (FUENTE EXTERNA)

    Una niña de seis años falleció presuntamente por ahogamiento la tarde del sábado en las aguas del río Chavón, en un hecho ocurrido en la sección La Enea, del municipio de Higüey.

    • La menor fue identificada como L. V. G. H., quien, de acuerdo con las informaciones preliminares, habría entrado al referido río cuando ocurrió el lamentable hecho.

    Investigación y circunstancias del fallecimiento

    El caso fue reportado a las autoridades pasado el mediodía del sábado 9 de mayo de 2026. Tras conocerse la situación, comunitarios y organismos correspondientes se presentaron al lugar para realizar las indagaciones de lugar.

    RELACIONADAS

    Hasta el momento, las circunstancias en que ocurrió el hecho no han sido esclarecidas, por lo que las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar mayores detalles sobre el fallecimiento de la menor.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.