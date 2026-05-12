Una mujer muere en accidente de tránsito en la Autovía del Coral

La Autovía del Este. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

Una mujer perdió la vida la mañana de este martes tras verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la Autovía del Coral, próximo al sector Jobo, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Marlin Yajaira Báez Mejía, de 45 años de edad, quien residía en el sector Gina Jaragua de esta ciudad.

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Detalles del accidente y las personas involucradas

El hecho se registró alrededor de las 9:20 de la mañana, luego de que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 notificara sobre el accidente a las autoridades competentes.

Báez Mejía se desplazaba en una motocicleta marca X-1000, color azul y negro, cuando colisionó con un camión marca Isuzu, color blanco, conducido por Daniel del Carmen Escalante, de 51 años.

Al llegar al lugar, los organismos de emergencia encontraron a la mujer tendida sobre el pavimento sin signos vitales.

Acciones de las autoridades tras el accidente

El conductor del vehículo pesado se encuentra detenido en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en Higüey, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

El levantamiento del cadáver fue realizado por el médico legista Ruth Almanzar, y posteriormente el cuerpo fue trasladado en una ambulancia de la funeraria de la localidad.