Cinco feminicidios se registraron en la región Este durante el primer trimestre del 2026

La mayoría de los casos ocurrieron dentro de relaciones sentimentales cercanas. ( FUENTE EXTERNA )

Cinco feminicidios fueron registrados en la región Este del país durante el primer trimestre de 2026, de un total de 22 casos reportados a nivel nacional por el Ministerio Público, según revela el más reciente boletín estadístico sobre violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.

El informe, correspondiente al período enero-marzo de 2026, establece que las provincias de La Altagracia y San Pedro de Macorís registraron dos feminicidios cada una, mientras que El Seibo reportó un caso, sumando cinco hechos en toda la región Este.

La cifra representa cerca del 23 % de los feminicidios ocurridos en el país durante los primeros tres meses del año, de acuerdo con los datos contenidos en el boletín "Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual en República Dominicana", elaborado por la Dirección de Inteligencia de Datos e Indicadores de Gestión del Ministerio Público.

El documento precisa además que otras provincias de la región Este, como La Romana y Hato Mayor, no registraron feminicidios en el período analizado.

Perfil de las víctimas y contexto de los feminicidios

A nivel nacional, el informe contabiliza 22 feminicidios y un total de 17,552 denuncias relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales entre enero y marzo de 2026.

Uno de los datos más relevantes del estudio señala que 19 de las 22 víctimas de feminicidio no habían presentado denuncias previas contra sus agresores, mientras que solo tres casos contaban con antecedentes de reportes ante las autoridades.

El boletín también establece que, de los 22 feminicidios registrados entre enero y marzo de 2026, 12 fueron cometidos por la pareja de la víctima y ocho por exparejas, evidenciando que la mayoría de los casos ocurrieron dentro de relaciones sentimentales cercanas.

Asimismo, el informe indica que la mayor concentración de víctimas se registró en mujeres de entre 18 y 35 años, rango en el que se contabilizaron 16 de las 22 víctimas de feminicidio reportadas en el país durante el período analizado.