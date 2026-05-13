A Esmeralda Moronta de los Santos no le valió nada de lo que hizo este martes para salvar su vida, la cual fue segada en un instante por su expareja.

La mujer, de 36 años, murió dentro de un colmado de múltiples disparos ocasionados por Omar Tejeda Guzmán (48 años), quien la acosaba y perseguía pese a haber terminado su relación.

En la tarde de hoy, la ahora occisa acudió, junto a una amiga, a la fiscalía de Alma Rosa I a poner una denuncia contra su expareja. Cuando salió del lugar, notó que el hombre la perseguía y salió corriendo. En su desesperación y, buscando refugió, penetró a un colmado. Ahí entró su verdugo y le propinó varios tiros y luego se suicidó con la misma arma.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde en la calle Puerto Rico en el sector Alma Rosa I, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. La unidad de la Fiscalía de Violencia de Género está en la misma vía.

"El reporte preliminar que tenemos es que la señora había acudido a presentar una denuncia en contra de su expareja y actual agresor, pero no tenemos mayores detalles", dijo Diego Pesqueira, vocero de la Policía. El oficial habló desde el lugar del hecho. Expuso que el caso está siendo investigado.

Policía confirma que la persiguió

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, confirmó que el feminicida-suicida persiguió a la víctima y penetró al colmado y la mató. Dijo que usó una pistola de 9 milímetros.

"De acuerdo con el reporte preliminar, el agresor habría perseguido a la señora Moronta de los Santos por la referida vía hasta el interior de un colmado, donde realizó varios disparos con un arma de fuego calibre nueve milímetros", dijo la Policía en una nota de prensa sobre el hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/whatsapp-image-2026-05-13-at-71559-pm-212808dc.jpeg Composición fotográfica de Esmeralda Moronta de los Santos y Omar Tejeda Guzmán, feminicida y suicida. (FUENTE EXTERNA)

Las informaciones recabadas, hasta el momento, indican que la víctima intentó resguardarse dentro del establecimiento comercial, sin lograr evitar la agresión.

Presuntamente le tenía un GPS

En el lugar del hecho se dijo extraoficialmente que la expareja había procreado un hijo menor de edad. También que el feminicida le tenía colocado un GPS a Moronta de los Santos para conocer todos sus movimientos y, por e, se había percatado de que ella había acudido a la fiscalía a denunciarlo, y ahí se le apareció y la persiguió hasta matarla.

Cifras de feminicidios

Hasta el primer trimestre de 2026 se habían registrado en el país 22 feminicidios, conforme a datos suministrados por la Procuraduría General de la República. También reportó 17,552 denuncias sobre violencia de género.

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