Una mujer de 61 años, de nacionalidad dominico-suiza, fue detenida por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) tras ocuparle dos paquetes de presunta cocaína dentro de una maleta, durante un operativo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

La intervención se llevó a cabo como parte de las labores de inspección e interdicción conjunta desarrolladas en la terminal aérea bajo la coordinación del Ministerio Público.

Según las autoridades, la mujer viajaría hacia Suiza con escala en España, de acuerdo con el itinerario de vuelo. Durante el proceso de revisión, los equipos operativos detectaron imágenes sospechosas dentro del equipaje a través de una máquina de rayos X.

Al inspeccionar la maleta, los agentes encontraron dos paquetes presumiblemente de cocaína, forrados con cinta adhesiva y envueltos en prendas de vestir.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-104008-am-8ad29de5.jpeg Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) pesan los paquetes de presunta cocaína ocupados durante un operativo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). (FUENTE EXTERNA)

Además de la presunta droga, las autoridades ocuparon un teléfono celular, dinero en efectivo y documentos personales vinculados a la investigación.

Fue utilizada como "mula"

En un comunicado de prensa, la DNCD informó que la detenida habría sido utilizada como “mula” por redes de narcotráfico y será sometida a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para determinar si hay otros involucrados en la frustrada operación de tráfico internacional de drogas.

Los paquetes ocupados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.