Hermana de Esmeralda cuestiona falta de protección a víctimas de violencia de género

Estefania Moronta, hermana de Esmeralda Moronta de los Santos, da declaraciones en las afueras del Inacif, donde este jueves 14 de mayo esperan la entrega del cadáver de la víctima de feminicidio. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Lo que debía ser un lugar seguro terminó convirtiéndose en el escenario previo a una tragedia que hoy mantiene devastada a toda una familia.

Con la voz entrecortada y todavía intentando asimilar la pérdida de su hermana, Estefanía Moronta cuestionó este jueves la falta de protección que, asegura, enfrentan muchas mujeres que acuden ante las autoridades para denunciar que están siendo víctimas de violencia.

"Ella fue a una entidad donde entendíamos que estaba segura y al momento de salir de esa entidad fue que ocurrió el hecho que marcó nuestra familia porque hoy nuestra hermana no está con nosotros", expresó Moronta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/whatsapp-image-2026-05-14-at-94314-am-1-126eac24-4ef84118.jpeg Ámbar Moronta y Estefanía Moronta, hermanas de Esmeralda Moronta de los Santos, lloran abrazadas en las afueras del Inacif. (DARE COLLADO)

La mujer, de 36 años, fue ultimada a tiros la tarde de ayer por su expareja sentimental, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, en las inmediaciones de la Fiscalía de Violencia de Género ubicada en el sector Alma Rosa, municipio Santo Domingo Este. El hombre se suicidó en la escena.

Según explicó Estefanía, su hermana acudió a esa oficina buscando ayuda luego de haber sido presuntamente agredida.

Reacciones y denuncias de la familia tras el asesinato

"Ella fue agredida, por eso fue a poner la denuncia, porque ya el hecho pasó a mayores", afirmó Estefanía mientras permanecía junto a familiares en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), esperando la entrega del cuerpo de Esmeralda Moronta.

Mientras hablaba con los medios, Estefanía insistía en la necesidad de que las autoridades reaccionen con mayor sensibilidad y atención cuando una mujer llega a denunciar violencia.

"Siempre hay una palabra detonante cuando una víctima se dirige a buscar ayuda, donde deben poner atención y encender todas las alarmas", manifestó.

Asimismo, pidió mayor vigilancia y acompañamiento en las fiscalías y oficinas de atención a víctimas.

"Debe haber empatía con esa secretaria, ese asistente, ese fiscal que te asiste. Ponerse en el lugar de la persona que va a buscar ayuda", expresó.

Detalles del ataque y actuación del agresor

Según las informaciones preliminares, Moronta de los Santos había acudido horas antes a la fiscalía acompañada de una amiga, con la intención de denunciar el acoso y la persecución que sufría por parte de su expareja tras la finalización de la relación.

Al salir de la sede judicial, la mujer notó que Tejeda Guzmán la seguía, por lo que intentó ponerse a salvo.

En medio de la desesperación, entró a un colmado cercano buscando refugio, pero el agresor la persiguió hasta el interior del establecimiento y le disparó en múltiples ocasiones con una pistola calibre nueve milímetros y de inmediato se quitó la vida.

El vocero de la Policía Nacional , Diego Pesqueira , confirmó que el hombre persiguió a la víctima hasta dentro del negocio.

"De acuerdo con el reporte preliminar, el agresor habría perseguido a la señora Moronta de los Santos por la referida vía hasta el interior de un colmado, donde realizó varios disparos con un arma de fuego calibre nueve milímetros", indicó la institución en un comunicado.

La tragedia dejó en la orfandad a dos niños de 10 y 4 años y ha provocado consternación entre familiares y allegados, quienes este jueves permanecían sumidos en el dolor frente al Inacif.

Entre silencio, abrazos y lágrimas, la familia de Esmeralda intenta comprender cómo una mujer que acudió a buscar ayuda terminó perdiendo la vida horas después.

Con este caso, ascienden a 27 los feminicidios registrados en República Dominicana en lo que va del 2026.