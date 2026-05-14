Dos vehículos se incendiaron la noche de este jueves en la calle 19 de Marzo esquina José Gabriel García, en la Zona Colonial de Santo Domingo, sin que se reportaran heridos.

En un video compartido en redes sociales se observa una yipeta y un carro envueltos en llamas en plena vía.

Respuesta de las autoridades

De acuerdo a informaciones dadas a Diario Libre, al lugar acudieron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Hasta el momento se desconocen las causas del fuego.