VIDEO | Agente de la Digesett responde con disparo a bofetada que le propinó un motorista en Santiago
El incidente ocurrió en la avenida Estrella Sadhalá, donde el agente de Digesett intentó detener al motorista por violaciones a la ley de tránsito
Un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) respondió con un disparo luego de ser agredido con una bofetada por un motorista con el que previamente habría tenido un incidente en la avenida Estrella Sadhalá, en Santiago.
- El hecho dejó herido de bala a Arismendi Durán García, quien recibió un impacto en el pie derecho y fue trasladado al Hospital Juan XXIII para recibir atenciones médicas.
De acuerdo con el informe preliminar, el altercado se originó después de que el agente intentara fiscalizar al conductor por supuestas violaciones a la Ley 63-17, entre ellas cruzar un semáforo en rojo y desplazarse sin casco protector.
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Detalles del incidente
Según la versión oficial, el conductor ignoró la orden de detenerse y abandonó el lugar en compañía de otras dos personas.
El informe agrega que, minutos después, el ciudadano regresó a la escena transitando en vía contraria y, desde el motor en movimiento, sorprendió al agente, quien se encontraba de espalda, agrediéndolo en la zona de la cara y la cabeza.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido la identidad del miembro de la institución involucrado en el caso.