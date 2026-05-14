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accidente patana Cervecería Presidente
accidente patana Cervecería Presidente

Vuelco de patana deja botellas y huacales esparcidos cerca de Plaza de la Bandera

Los ciudadanos se acercaron a la escena para recoger algunos huacales

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    Vuelco de patana deja botellas y huacales esparcidos cerca de Plaza de la Bandera
    Personas cargando guacales que quedaron esparcidos en la vía tras vuelco de una patana. (FUENTE EXTERNA)

    Una patana de la Cervecería Nacional se volcó pasadas las 2:00 de la tarde en la avenida Prolongación 27 de Febrero, en dirección Este- Oeste, próximo a la Plaza de la Bandera.

    La carga, compuesta por decenas de huacales llenos de botellas de cervezas Presidente, quedó esparcida sobre la vía.

    • Ciudadanos se acercaron a la escena para llevarse algunos de los huacales, mientras las autoridades trabajaban en la recogida de los escombros y en la viabilización del tránsito, que permanece restringido hasta que el área sea despejada por completo.
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    Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre posibles víctimas ni las causas del incidente.

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