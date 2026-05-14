Vuelco de patana deja botellas y huacales esparcidos cerca de Plaza de la Bandera

Personas cargando guacales que quedaron esparcidos en la vía tras vuelco de una patana. ( FUENTE EXTERNA )

Una patana de la Cervecería Nacional se volcó pasadas las 2:00 de la tarde en la avenida Prolongación 27 de Febrero, en dirección Este- Oeste, próximo a la Plaza de la Bandera.

La carga, compuesta por decenas de huacales llenos de botellas de cervezas Presidente, quedó esparcida sobre la vía.

Ciudadanos se acercaron a la escena para llevarse algunos de los huacales, mientras las autoridades trabajaban en la recogida de los escombros y en la viabilización del tránsito, que permanece restringido hasta que el área sea despejada por completo.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre posibles víctimas ni las causas del incidente.