Fractura, edema cerebral y mordeduras: lo que reveló la autopsia a bebé ultimada en San Cristóbal

Fotografía de archivo de Lauren Bonilla, la bebé de 8 meses que fue ultimada en la provincia San Cristóbal. Las autoridades señalan a la pareja sentimental de la madre de la niña, Joel Carmona, como presunto responsable de su muerte. ( ARCHIVO )

La bebé de ocho meses que murió la madrugada del 19 de abril en la provincia San Cristóbal presentaba fractura craneal, hemorragia cerebral y huellas de mordedura humana en distintas partes del cuerpo, según establece la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El informe forense, presentado por el Ministerio Público, determinó que la menor, Lauren Bonilla, falleció a causa del "Síndrome del Niño Maltratado", tras sufrir una muerte violenta y rápida de etiología médico legal homicida.

Por el hecho, el órgano acusador solicitó prisión preventiva contra Joel Carmona Pinales, de 25 años, acusado de homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie contra la hija de su pareja.

De acuerdo con el documento, el cadáver mostraba "deformidad facial derecha por contusión y edema y huella de mordedura humana en la mandíbula y el cuello", compatibles con la dentición del imputado.

La autopsia también reveló que la infante sufrió fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/dl-2026-05-14t112531929-5a05cc98.jpg Joel Carmona Pinales, acusado por el Ministerio Público de la muerte de su hijastra de ocho meses en un hecho ocurrido en San Cristóbal. (FUENTE EXTERNA)

En un comunicado, el Ministerio Público indica que el hecho ocurrió en una vivienda del sector Jeringa, en la referida provincia, donde el imputado tenía poco tiempo conviviendo con la madre de la niña, Laudry Bonilla, de 22 años.

Según el expediente, Carmona Pinales habría levantado a la bebé por el cuello mientras dormía y posteriormente la colocó nuevamente en la cama al notar que era observado por la madre. Minutos después, la mujer detectó que la pequeña se encontraba mal de salud y la trasladó a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento.

Nunca pensó que le haría daño

La mañana del 23 de abril, mientras Bonilla se disponía a interponer una querella contra Carmona Pinales en la Fiscalía de San Cristóbal por la muerte de su hija, relató ante las cámaras de Diario Libre que a pesar de que mantenía una relación reciente con el acusado y nunca imaginó que pudiera agredir a su hija, al tiempo que pidió justicia por la muerte.

Asimismo, contó que el día del hecho, la menor se encontraba durmiendo y que, mientras ella se disponía a bañarse, encontró en la habitación a su pareja sosteniendo a la bebé por el cuello.

"La puso en la cama para que yo viera que a mi bebé no le había pasado nada", recordó.

Sin embargo, al tomar a la niña, notó que algo no estaba bien. En medio de la desesperación, afirmó que el hombre le quitó a la bebé y salió de la habitación, y le echó agua en la cabeza.

La madre explicó que en ese momento buscaron ayuda y que, cuando llegaron al hospital, la bebé ya no tenía signos vitales.

Bonilla también denunció que el acusado intentó que ella declarara en el hospital que la niña se había caído de la cama, versión que ella negó.

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra Carmona Pinales fue fijada para mañana, 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana.