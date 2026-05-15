Esmeralda Moronta corrió por su vida antes de que Omar Tejada la matara violentamente en el interior de un colmado del sector Alma Rosa I, en el municipio de Santo Domingo Este.

La persecución ocurrió en la calle Puerto Rico, cuando la hoy occisa reconoció a su agresor estacionado detrás de su vehículo. Inmediatamente intentó escapar a pie, tirándose en la calle, y corriendo desesperadamente entre los vehículos parqueados.

Un video de las cámaras de seguridad del entorno, muestra cómo Tejada salió detrás de ella con un arma en la mano. En medio de la huida, Esmeralda estuvo a punto de ser atropellada por un vehículo en movimiento.

En ningún momento, el agresor intentó entablar una conversación; tenía un único objetivo: acabar con la vida de la madre de dos menores de 10 y 3 años de edad, este último hijo de ambos.

Tejada disparó en medio de la persecución y Esmeralda intentó defenderse golpeando a su atacante con su cartera para salvarse, pero sus esfuerzos fueron en vano.

Minutos después, Esmeralda Moronta, quien era profesional de la repostería, cayó abatida a tiros dentro del establecimiento comercial. Tras cometer el crimen, el agresor se quitó la vida.

La escena generó temor y tensión entre los residentes de Alma Rosa I, quienes afirmaron que nunca habían presenciado un hecho de tal magnitud.

Antecedentes del caso

La tragedia ocurrió luego de que Moronta, de 33 años, interpusiera una denuncia en la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este contra Omar Tejada, de 48.

Según testigos, el hombre se mantuvo fuera del lugar esperando a que la víctima saliera para atacarla.

De acuerdo con las investigaciones, la joven había acudido a dicha unidad el miércoles 13 de mayo en compañía de una amiga, donde denunció a su expareja por presunto acoso y rastreo mediante GPS.

En el acta de denuncia de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este/Norte, la mujer explicó que la relación había terminado hacía aproximadamente dos meses, pero Omar continuaba escribiéndole y acosándola.

"Refiere que teme por su vida, ayer 12 de mayo este llegó 40 minutos antes de la hora que tenía que llegar a buscar al niño, y la acosaba de que si ella no quiere volver con él es porque tiene a alguien más", indica el acta, en la que además solicitó medidas de protección y una orden de alejamiento.

Al lamentar lo sucedido, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso que se investiguen tanto las circunstancias del crimen como las actuaciones institucionales realizadas luego de la denuncia.

El objetivo es establecer si se cumplieron todos los pasos previstos en el protocolo de atención y protección a víctimas de violencia de género.